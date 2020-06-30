Kamyona çarpan TIR'ın sürücüsü araçta sıkıştı

Kaza, saat 15.00 sıralarında, TEM Otoyolu'nun Bolu Dağı Tüneli'ndeki 4’üncü viyadük mevkisinde meydana geldi. İstanbul yönüne giden Fahrettin Kalyoncu idaresindeki 41 FB 452 plakalı TIR, aynı yönde ilerleyen Hüseyin Uzun yönetimindeki 31 E 3790 plakalı kavun yüklü kamyona arkadan çarptı. Kamyon sürücüsünün yara almadığı kazada, TIR sürücüsü Kalyoncu, araç içinde sıkıştı. İtfaiye ekiplerinin yaklaşık yarım saatlik çalışması sonucu sıkıştığı yerden kurtarılan Fahrettin Kalyoncu, ambulansla İzzet Baysal Devlet Hastanesi Köroğlu Ünitesi'ne kaldırılarak, tedaviye alındı. Yaralının hayati tehlikesinin bulunmadığı öğrenildi.
Kaza nedeniyle TEM Otoyolu'nun İstanbul yönünde ulaşım, 2 şeritten sağlandı. Araçların yoldan kaldırılmasıyla ulaşım normal akışına döndü.