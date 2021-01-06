MİLLİYET ANA SAYFA
Geri Dön
HaberlerGündem Haberleri Kamyonet bahçe duvarına çarptı: 1 kişi hayatını kaybetti
ABONE OL
06.01.2021 - 22:47 | | DHA

Kamyonet bahçe duvarına çarptı: 1 kişi hayatını kaybetti

Osmaniye'nin Düziçi ilçesinde kontrolden çıkarak bir evin duvarına çarptıktan sonra devrilen kamyonetin sürücüsü Ahmet Avşar (60) hayatını kaybetti, araçta bulunan Nuri Dinçer ise yaralandı.

Kaza, saat 20.30 sıralarında ilçeye bağlı Yarbaşı beldesi Karacaören Mahallesi'nde meydana geldi. Ahmet Avşar'ın kullandığı 80 AV 781 plakalı kamyonet, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu kontrolden çıkarak, yol kenarındaki bir evin bahçe duvarına çarparak devrildi. Ahmet Avşar olay yerinde hayatını kaybetti, araçta bulunan Nuri Dinçer ise yaralandı. Dinçer, ihbar üzerine kaza yerine sevk edilen ambulansla Düziçi Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

Kamyonet bahçe duvarına çarptı: 1 kişi hayatını kaybetti


Jandarma kazayla ilgili soruşturma başlattı.

 

Osmaniye'de kamyonet bahçe duvarına çarptıOsmaniye'nin Düziçi ilçesinde kontrolden çıkarak bir evin duvarına çarptıktan sonra devrilen kamyonetin sürücüsü Ahmet Avşar (60) hayatını kaybetti, araçta bulunan Nuri Dinçer ise yaralandı.
daha fazla video için

GÜNCEL HABERLER

İlginizi Çekebilecek Diğer Haberler

Mike Pence kimdir? Mike Pence kaç yaşında, görevi nedir? Mike Pence biyografisi

Mike Pence kimdir? Mike Pence kaç yaşında, görevi nedir? Mike Pence biyografisi

Ve belli oldu, vergi alınmıyor, 3 bin 40 lira...

Ve belli oldu, vergi alınmıyor, 3 bin 40 lira...

Kremlin Sözcüsü Peskov'un Türkiye anıları

Kremlin Sözcüsü Peskov'un Türkiye anıları

Kamyonet bahçe duvarına çarptı: 1 kişi hayatını kaybetti

Kamyonet bahçe duvarına çarptı: 1 kişi hayatını kaybetti

Sıradaki Haber

Türkiye’nin haber yaşam platformu Milliyet Dijital yenilendi!

Uygulama ile devam et, gündemi kaçırma!

Şimdi DeğilHemen Keşfet