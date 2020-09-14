MİLLİYET ANA SAYFA
Geri Dön
HaberlerGündem Haberleri Kamyonet İETT otobüsüne çarptı! Yaralılar var
ABONE OL
14.09.2020 - 08:06 | | İHA

Kamyonet İETT otobüsüne çarptı! Yaralılar var

İstanbul Küçükçekmece basın ekspres yolunda duran bir yolcu otobüsüne, kamyonet arkadan çarptı. Çarpmanın etkisiyle kamyonete sıkışan iki kişi uzun uğraşlar sonucu sıkıştığı yerden çıkartılırken, trafik durma noktasına geldi.

Kamyonet İETT otobüsüne çarptı! Yaralılar var

Kaza, sabah saatlerinde, Basın Ekspres yolu İkitelli mevkii Atatürk Havalimanı istikametine meydana geldi. Edilen bilgiye göre, İETT toplu taşıma aracı henüz bilinmeyen bir nedenle yol ortasında durdu. Bu sırada arkada seyir halindeki Adem A. yönetimindeki 34 BP 2916 plakalı kamyonet arkadan otobüse çarptı. Çarpmanın etkisiyle kamyonete bulunan Adem A. ve yanında yolcu olan Yusuf Ç. Kamyonete sıkıştı. Haber verilmesi üzerine olay yerine sağlık, itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi.

Sıkışan kişiler uzun uğraşlar sonucu sıkıştığı yerden çıkarıldı

Olay yerine gelen polis ekipleri çevrede güvenlik önlemi alırken itfaiye ekipleri araçta sıkışan kişileri çıkartmak için çalışmalara başladı. Ekipler kamyonete sıkışan şoför ve yanındaki yolcuyu yaklaşık bir saatlik çalışma sonucunda aracın içinden çıkartarak, sağlık ekipleri teslim etti. Yaralılar ambulanslarla hastaneye kaldırıldı.

Trafik durma noktasına geldi

Kaza sonrası basın ekspres eski Atatürk Havalimanı istikametinde trafik yoğunluğu yaşandı. Durma noktasına gelen trafik araçların çekici yardımıyla kaldırılmasının ardından normale döndü.

    Kamyonet İETT otobüsüne çarptı! Yaralılar varİstanbul Küçükçekmece Basın Ekspres Yolu Sefaköy mevkiinde Atatürk Havalimanı yönünde kamyonet önünde seyrede İETT otobüsüne arkadan çarptı.
    daha fazla video için

    GÜNCEL HABERLER

    İlginizi Çekebilecek Diğer Haberler

    Süper Loto sonuçları sorgulama ekranı! 13 Eylül Süper Loto sonuçları açıklandı

    Süper Loto sonuçları sorgulama ekranı! 13 Eylül Süper Loto sonuçları açıklandı

    Milyonları ilgilendiriyor! İndirim isteyin...

    Milyonları ilgilendiriyor! İndirim isteyin...

    Koronavirüs bilançosu ağırlaşıyor! Son durum...

    Koronavirüs bilançosu ağırlaşıyor! Son durum...

    Kendini hoca olarak tanıttığı kadınlara istismarda bulunan şüpheli tutuklandı

    Kendini hoca olarak tanıttığı kadınlara istismarda bulunan şüpheli tutuklandı

    Sıradaki Haber