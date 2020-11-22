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22.11.2020 - 17:39 | | İHA

Kamyonet kasasında hayrete düşüren görüntü!

Tekirdağ'da 3 kişinin yan yana kamyonet kasasında yaptığı yolcuğu pes dedirtti.

Kamyonet kasasında hayrete düşüren görüntü!

Tekirdağ’ın merkezi ilçesi Süleymanpaşa’da maskesiz 3 kişi, Hükümet Caddesi üzerinde seyir halinde olan kamyonetin kasasına asılarak yolculuk etti. Maske takmayan ve sosyal mesafeye de dikkat etmeyen 3 kişinin kamyonet kasasına asılı yolculuğu başka bir araçtaki vatandaşın cep telefonu kamerasına yansıdı.

Hayrete düşüren görüntülerde bir süre sonra kamyonet başka bir sokağa dönerek gözden kayboldu.

Hareket halindeki araçtan eşini attıAlmanya’dan memleketi Gaziantep’e gelen karı kocanın araç içindeki tartışması ölümle son buldu.
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