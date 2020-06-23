Kamyonet ve otomobil çarpıştı: Yaralılar var

Kaza, akşam saatlerinde D715 Karayolu Barabanlı kavşağında meydana geldi. Muttan Karaman yönüne giden Ramazan Ö. yönetimindeki 33 UR 492 plakalı kamyonet, kavşakta Abdurrahman C.'nin kullandığı 33 UN 475 plakalı otomobil ile çarpıştı. Sürücülerin yara almadan atlattığı kazada her iki araçta bulunan Ali İsa Ö., Ayşe C., Hatice T., Emine Ç. yaralandı. Yaralılar, ihbar üzerine kaza yerine sevk edilen ambulanslarla Mut Devlet Hastanesine kaldırıldı.
Polis, kazayla ilgili soruşturma başlattı.
Corona virüslü kadın nişana katıldı, 45 kişiye test yapıldıKütahya'nın Tavşanlı ilçesine bağlı Tepecik beldesinde koronavirüs olduğu tespit edilen 9 kişiden bir kadının katıldığı nişandaki 45 kişinin testleri sonuçlandı. Çok sayıda pozitif vaka görülmesi üzerine İlçe Hıfzıssıhha Kurulu kararınca vakaların görüldüğü Orta Mahallesi karantinaya alındı. Jandarma ekiplerince karantinadaki mahallenin giriş çıkışlarına güvenlik şeridi ile demir bariyerler konuldu.