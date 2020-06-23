Kamyonet ve otomobil çarpıştı: Yaralılar var

Kaza, akşam saatlerinde D715 Karayolu Barabanlı kavşağında meydana geldi. Muttan Karaman yönüne giden Ramazan Ö. yönetimindeki 33 UR 492 plakalı kamyonet, kavşakta Abdurrahman C.'nin kullandığı 33 UN 475 plakalı otomobil ile çarpıştı. Sürücülerin yara almadan atlattığı kazada her iki araçta bulunan Ali İsa Ö., Ayşe C., Hatice T., Emine Ç. yaralandı. Yaralılar, ihbar üzerine kaza yerine sevk edilen ambulanslarla Mut Devlet Hastanesine kaldırıldı.

Polis, kazayla ilgili soruşturma başlattı.