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26.10.2020 - 17:27 | | DHA

Kamyonetle otomobil çarpıştı: 2'si çocuk 7 yaralı

Burdur'da otomobille kamyonetin çarpışması sonucu meydana gelen trafik kazasında 2'si çocuk 7 kişi yaralandı.

Kamyonetle otomobil çarpıştı: 2'si çocuk 7 yaralı


Otogar kavşağında meydana gelen kazada Bekir Yüzbaşıoğlu’nun sürücüsü olduğu 16 BA 911 plakalı kamyonetle Aliihsan Özkaya’nın (68) kullandığı 15 DN 560 plakalı otomobil çarpıştı. Kazada Bekir Yüzbaşıoğlu ve Aliihsan Özkaya ile araçlarda bulunan Tuğba Yüzbaşıoğlu (24), Yeliz Tosun (27), Hüseyin Berke Tosun (6), Zübide Özkaya (50) ve Belinay Tosun (2) yaralandı.

Otomobilde sıkışan yaralılar Burdur Belediyesi'ne bağlı itfaiye ekipleri tarafından çıkarıldı. Yaralılar ambulanslarla Burdur Devlet Hastanesi'ne götürülerek tedaviye alındı. Yaralıların hayati tehlikelerinin bulunmadığı öğrenildi.

 

Beşiktaş'ta şoke eden anlar! Ayılınca saldırmaya başladıBeşiktaş'ta cadde üzerinde bayılan kağıt toplayıcısı için uzun süre ambulansın gelmesi beklendi. Gelen sağlık görevlileri bayılan kişiye müdahale edince birden ayılan kişi sağlıkçılara saldırdı. Araya zabıta ve polis ekibinin girmesiyle güçlükle polis aracına bindirilen kişi polis merkezine götürüldü.
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