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31.08.2020 - 17:23 | | DHA

Kamyonla geri manevra yaparken oÄŸlunu ezdi

DÃ¼zce'nin Ã‡ilimli ilÃ§esinde, CÃ¼neyt KazancÄ±, harfiyat iÅŸi yaptÄ±ÄŸÄ± ÅŸantiyede, kamyonuyla geri manevra yaparken 6 yaÅŸÄ±ndaki oÄŸlu Hamza KazancÄ±â€™yÄ± ezerek, Ã¶lÃ¼mÃ¼ne neden oldu. Hamza,Â gÃ¶zyaÅŸlarÄ± arasÄ±nda topraÄŸa verilirken, geride kÃ¼Ã§Ã¼k Ã§ocuk ile babasÄ±nÄ±n daha Ã¶nce Ã§ekilen gÃ¶rÃ¼ntÃ¼leri kaldÄ±.Â

Kamyonla geri manevra yaparken oÄŸlunu ezdi

Kaza, dÃ¼n, Ã‡ilimli ilÃ§esi Ulucami Mahallesiâ€™nde meydana geldi. Hafriyat iÅŸleri yapan ÅŸirketi bulunan CÃ¼neyt KazancÄ±, bir inÅŸaat ÅŸantiyesinde 81 ABD 735 plakalÄ± kamyonuyla geriÂ manevra yapmak istedi. Ancak aynÄ± anlarda babasÄ±nÄ±n kullandÄ±ÄŸÄ± kamyona doÄŸru koÅŸan oÄŸlu Hamza'yÄ± ezdi.Â Durumu fark eden baba, hemen oÄŸlunu alÄ±p, kamyonuylaÂ hastaneye yetiÅŸtirmeye Ã§alÄ±ÅŸtÄ±. Hamza, yolda hayatÄ±nÄ± kaybetti. Sinir krizi geÃ§iren babayÄ± sakinleÅŸtirmek mÃ¼mkÃ¼n olmadÄ±.Â 

Hamza,Â Ã‡ilimli Åžehir MezarlÄ±ÄŸÄ±'nda gÃ¶zyaÅŸlarÄ± iÃ§inde topraÄŸa verildi.

GÃ–RÃœNTÃœLERÄ° YÃœREKLERÄ° DAÄžLADI

BabaÂ KazancÄ± ile oÄŸlunun, daha Ã¶nce Ã§ekilen gÃ¶rÃ¼ntÃ¼leri, yakÄ±nlarÄ± tarafÄ±ndan sosyal medyada paylaÅŸÄ±ldÄ±. Videoda, birlikte seyahat eden baba veÂ oÄŸlu, 'Haber gelmiyor yardan'Â ÅŸarkÄ±sÄ±nÄ± sÃ¶ylÃ¼yor. ÅžarkÄ±nÄ±n sonunda iseÂ baba oÄŸlunu doyasÄ±ya Ã¶pÃ¼p, kokluyor.

Bursa Adliyesi'nde tekme ve yumruklu kavga!Bursaâ€™da aralarÄ±nda çÄ±kan tartÄ±ÅŸma sonucu Semih SaygÄ±lÄ±â€™yÄ± (25) tabancayla vurarak, yaralayan tutuklu sanÄ±k Cafer AydÄ±nâ€™Ä±n (63), toplanan deliller sonucunda mahkeme heyetince, tahliyesine karar verildi. Bu duruma öfkelenen SaygÄ±lÄ±â€™nÄ±n yakÄ±nlarÄ± ile AydÄ±nâ€™Ä±n yakÄ±nlarÄ± arasÄ±nda adliye koridorunda tekme ve yumruklu kavga çÄ±ktÄ±. Kavga anlarÄ± ise cep telefonu kamerasÄ±yla görüntülendi.
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