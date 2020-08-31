Kamyonla geri manevra yaparken oÄŸlunu ezdi

Kaza, dÃ¼n, Ã‡ilimli ilÃ§esi Ulucami Mahallesiâ€™nde meydana geldi. Hafriyat iÅŸleri yapan ÅŸirketi bulunan CÃ¼neyt KazancÄ±, bir inÅŸaat ÅŸantiyesinde 81 ABD 735 plakalÄ± kamyonuyla geriÂ manevra yapmak istedi. Ancak aynÄ± anlarda babasÄ±nÄ±n kullandÄ±ÄŸÄ± kamyona doÄŸru koÅŸan oÄŸlu Hamza'yÄ± ezdi.Â Durumu fark eden baba, hemen oÄŸlunu alÄ±p, kamyonuylaÂ hastaneye yetiÅŸtirmeye Ã§alÄ±ÅŸtÄ±. Hamza, yolda hayatÄ±nÄ± kaybetti. Sinir krizi geÃ§iren babayÄ± sakinleÅŸtirmek mÃ¼mkÃ¼n olmadÄ±.Â



Hamza,Â Ã‡ilimli Åžehir MezarlÄ±ÄŸÄ±'nda gÃ¶zyaÅŸlarÄ± iÃ§inde topraÄŸa verildi.



GÃ–RÃœNTÃœLERÄ° YÃœREKLERÄ° DAÄžLADI



BabaÂ KazancÄ± ile oÄŸlunun, daha Ã¶nce Ã§ekilen gÃ¶rÃ¼ntÃ¼leri, yakÄ±nlarÄ± tarafÄ±ndan sosyal medyada paylaÅŸÄ±ldÄ±. Videoda, birlikte seyahat eden baba veÂ oÄŸlu, 'Haber gelmiyor yardan'Â ÅŸarkÄ±sÄ±nÄ± sÃ¶ylÃ¼yor. ÅžarkÄ±nÄ±n sonunda iseÂ baba oÄŸlunu doyasÄ±ya Ã¶pÃ¼p, kokluyor.