Kamyonun kasası yola devrildi, trafik aksadı

Kaza, gece saatlerinde, D-650 karayolu Arifiye ilçesi Aşağı Kirazca mevkisinde meydana geldi. 26 SL 489 plakalı kamyon, yağışlı havada sürücüsünün kontrolünden çıktı. Savrulan kamyonun kasası, yerinden kopup devrildi. İhbar üzerine bölgeye sevk edilen polis ekipleri yolda önlem aldı. Kaza nedeniyle ulaşım emniyet şeridinden sağlandı. Kasadan yola devrilen paletler ise Karayolları ekiplerince kaldırıldı.
Kamyonun kasasının vinçle yoldan kaldırılmasının ardından ulaşım bir süre sonra yeniden normale döndü.
Karadeniz'i sardılar... 3 metre boyundaki yılan korku ve paniğe neden oldu!Türkiye'nin batısından doğusuna son dönemde bir çok ilde görülen yılanlar Doğu Karadeniz'de de kendilerini göstermeye başladı. Trabzon'da ölüme de neden olan yılanlar bu kez kendini Artvin’de gösterdi. 3 metrelik yılan, Ardanuç ilçesinde korku ve paniğe neden oldu.