MİLLİYET ANA SAYFA
Geri Dön
HaberlerGündem Haberleri Kan bağışı hafta sonu kısıtlaması kapsamında değil
ABONE OL
04.12.2020 - 10:07 | | DHA

Kan bağışı hafta sonu kısıtlaması kapsamında değil

Koronavirüs pandemisi nedeniyle hafta sonu alınan sokağa çıkma kısıtlamasından kan bağışçıları muaf tutuldu. Kızılay’ın sitesinden randevu oluşturan vatandaşlar kan bağışı için Kızılay Kan Bağış Merkezlerine gidebilecek.

Kan bağışı hafta sonu kısıtlaması kapsamında değil

Koronavirüs pandemisiyle mücadele kapsamında aylardır ihtiyaç sahiplerine yapılan yardımların yanı sıra kan ve immün plazma bağışı alarak hastaların şifa bulmasını sağlayan Türk Kızılay’ın ulusal kan stokları, pandeminin yeniden yükselişe geçmesi ve kış koşularının hissedilmeye başlaması ile düşüş eğilimine girdi. Gerek hastanelerde acil kan bekleyen hastalar gerekse pandemi nedeniyle yoğun bakımlarda immün plazma bağışı bekleyen hastaların sıkıntı yaşamaması için kan ve plazma bağışçıları, hafta sonları için alınan sokağa çıkma kısıtlamasından muaf tutuldu.

İSTEYENLER HAFTA SONU KAN BAĞIŞINDA BULUNABİLİR

Kan bağış merkezlerinin hastane olmadığını ve son derece hijyenik ortamlar olduğunu hatırlatan Türk Kızılay, maske ile sosyal mesafe kurallarına titizlikle uyulduğunu belirtti. Kızılay, hafta içi vakit bulamayan vatandaşların hafta sonu kısıtlamaya dâhil olmadan bağışta bulunabileceklerini ifade etti. Hafta sonu kan bağışında bulunmak isteyenlerin, Türk Kızılay’ın www.kanver.org sitesinden alacakları randevu sonrasında telefonlarına gelen mesaj ile kısıtlamaya dâhil olmadan kan bağışı birimlerine başvurabilecekleri vurgulandı.

 

Bursa'da PTT şubesinde soygun!Bursa'nın Osmangazi içesindeki PTT şubesi soyulduç 2 zanlı şubeden 8 bin lirayı alıp kaçarken, Bursa Emniyet Müdürlüğü olayla ilgili çalışmala başlattı.
daha fazla video için

GÜNCEL HABERLER

İlginizi Çekebilecek Diğer Haberler

Son dakika... İstanbul Adalet Sarayı'nda HES kodu kuyruğu

Son dakika... İstanbul Adalet Sarayı'nda HES kodu kuyruğu

SSK'lı, Bağkur'lu, emekli herkesi ilgilendiriyor!

SSK'lı, Bağkur'lu, emekli herkesi ilgilendiriyor!

Sular durulmuyor! Ivanka Trump ifade verdi

Sular durulmuyor! Ivanka Trump ifade verdi

Son dakika! Bakanlıktan açıklama: 148 terörist etkisiz hale getirildi

Son dakika! Bakanlıktan açıklama: 148 terörist etkisiz hale getirildi

Sıradaki Haber

Türkiye’nin haber yaşam platformu Milliyet Dijital yenilendi!

Uygulama ile devam et, gündemi kaçırma!

Şimdi DeğilHemen Keşfet