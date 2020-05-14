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14.05.2020 - 21:33 | | DHA

Kan donduran 'damat cinayetinde' flaş gelişme! 3 kişi tutuklandı

Esenyurt'ta 3 ay önce kayınvalidesi ve kayınpederini öldürdüğü gerekçesiyle gözaltına alınan İran uyruklu Muhammed K. ile eşi Shırın Galeh B. ve baldızı Shahrazad Galeh B., çıkarıldıkları mahkemece tutuklandı.

Esenyurt'ta 3 ay önce kayınvalidesi Fatemeh Alidadishamsabadi'yi (64)  ve kayınpederi Siavash Galeh Bakhtiari'yi (71) öldürdüğü gerekçesiyle gözaltına alınan İran uyruklu Muhammed K. ile eşi Shırın Galeh B. ve baldızı Shahrazad Galeh B. bugün karakoldaki işlemlerinin tamamlanmasının ardından Büyükçekmece Adliyesi'ne sevk edildi.

Kan donduran damat cinayetinde flaş gelişme 3 kişi tutuklandı

Kayınpederi ve kayınvalidesini öldürdüğünü, cesetlerini parçalayıp buzdolabı ve derin dondurucuya koyduğunu itiraf eden Muhammed K. ile eşi Shırın Galeh B. ve baldızı Shahrazad Galeh B. çıkarıldıkları mahkemece tutuklandı.

 

 

Esenyurt'taki cinayetin zanlısı ile eşi ve baldızı tutuklandıİstanbul Esenyurt'ta 3 ay önce kayınvalidesi ve kayınpederini öldürdüğü gerekçesiyle gözaltına alınan İran uyruklu Muhammed K. ile eşi Shırın Galeh B. ve baldızı Shahrazad Galeh B., çıkarıldıkları mahkemece tutuklandı.
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