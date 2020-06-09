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09.06.2020 - 21:48 | | AA

Kan donduran haber! Engelli kız çocuğunun 3 aydır arandığı ortaya çıktı

Denizli'nin Tavas ilçesinde, 3 aydır kayıp olarak aranan engelli kız çocuğunu kaçırıp alıkoyduğu öne sürülen zanlı, tutuklandı.

İl Jandarma Komutanlığına bağlı Jandarma Suç Araştırma Timi (JASAT), hakkında yakalama kararı bulunan R.M'yi operasyonla yakaladı.

Zanlının yanında bulunan 15 yaşındaki bir kız çocuğu, jandarma ekiplerini görünce ağlamaya başladı.

Yüzde 50 zihinsel engelli olan ve kurtulduğuna sevinerek kadın astsubaya sarılan kız çocuğunun 3 aydır arandığı ortaya çıktı.

Kız çocuğu ailesine teslim edildi. R.M, "cinsel istismar", "çocuğun kaçırılması ve alıkonulması" suçlarından tutuklandı.

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