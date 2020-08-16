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16.08.2020 - 19:30 | | DHA

Kan donduran olay! 2 aydır her yerde aranıyordu

Bolu'da, yaklaşık 2 aydır kayıp olan Kenan Toprak (39), ağaca asılı halde ölü bulundu.

Yapılan ilk incelemede Toprak'ın kendisini montuyla ağaca asarak yaşamına son verdiği saptandı. Akşam saatlerinde Sarıcalar Mahallesi'nin yakınlarında tarlada çalışan bir kişi, ağaçta asılı bir ceset görerek durumu polise haber verdi.

İhbar üzerine olay yerine Bolu Emniyet Müdürlüğü'ne bağlı Asayiş Şube Müdürlüğü Cinayet Büro Amirliği ekipleri sevk edildi. Ekipler, tanınmayacak hale gelen ve iskelete dönen cesedin kimliğini belirlemek için çalışma başlattı.

Kan donduran olay 2 aydır her yerde aranıyordu

Cesedin üzerinde, yaklaşık 2 aydır kayıp olan ve ailesinin her yerde aradığı Kenan Toprak'a ait kimlik bulundu. Toprak'ın cansız bedeni, olay yerine gelen Cumhuriyet Savcısının incelemesinin ardından itfaiye ekipleri tarafından ağacın dalları kesilerek indirildi. 

Fabrika işçisi Kenan Toprak'ın cesedi kesin ölüm sebebinin belirlenmesi için cenaze aracıyla Bolu Abant İzzet Baysal Üniversitesi Adli Tıp Anabilim Dalı Başkanlığı'na götürüldü. 

Yapılan ilk incelemede Toprak'ın kendisini montuyla ağaca asarak intihar ettiği belirlendi.

Kan donduran olay 2 aydır her yerde aranıyordu

 

İki ay önce kaybolan kişinin cesedi bulunduBolu'da yaklaşık iki aydır kayıp olarak aranan kişinin cesedi bulundu.
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