Olay dÃ¼n Ã¶ÄŸle saatlerinde, DilovasÄ± Belediye MeydanÄ±'nda meydana geldi. Ä°ddiaya gÃ¶re, Murat A., Kamil ArÄ±kan'Ä±n boÄŸazÄ±na bÄ±Ã§aÄŸÄ± sapladÄ±. Olay yerinden kaÃ§an Murat A., Adnan Kahveci ParkÄ±'nda Vahit BarÄ±ÅŸ'Ä± gÃ¶ÄŸsÃ¼nden bÄ±Ã§akladÄ±. Hastaneye kaldÄ±rÄ±lan Kamil ArÄ±kan yaÅŸamÄ±nÄ± yitirirken, Vahit BarÄ±ÅŸ ise tedavi altÄ±na alÄ±ndÄ±. OlayÄ±n ardÄ±ndan kaÃ§an Murat A. yakalanÄ±rken, 0.78 promil alkollÃ¼ olduÄŸu belirlendi. Â

Murat A.nÄ±n, uyuÅŸturucu kullanma, kasten yaralama, tehdit-hakaret, kiÅŸilerin huzur ve sÃ¼kununu bozma ve hÄ±rsÄ±zlÄ±k suÃ§larÄ±ndan 5 sabÄ±ka kaydÄ±nÄ±n olduÄŸu, yaÅŸamÄ±nÄ± yitiren Kamil ArÄ±kanÄ±n uyuÅŸturucu madde kullanma, kasten yaralama, yaÄŸma, halkÄ± kin ve dÃ¼ÅŸmanlÄ±ÄŸa tahrik veya aÅŸaÄŸÄ±lama, gÃ¼veni kÃ¶tÃ¼ye kullanma, motosiklet hÄ±rsÄ±zlÄ±ÄŸÄ±, mala zarar verme, hÄ±rsÄ±zlÄ±k suÃ§larÄ±ndan olmak Ã¼zere 13 sabÄ±kasÄ±nÄ±n olduÄŸu, Vahit BarÄ±ÅŸÄ±n ise uyuÅŸturucu madde kullanmak, tehdit ve kasten yaralama olmak Ã¼zere 6 sabÄ±ka kaydÄ±nÄ±n olduÄŸu belirendiÂ

TECAVÃœZ EDERKEN GÃ–RÃœNTÃœ Ã‡EKMÄ°ÅžLERÂ

GÃ¶zaltÄ±n alÄ±nan Murat A, polise verdiÄŸi ifadesinde, Kamil ArÄ±kan ve Vahit BarÄ±ÅŸÄ±n tecavÃ¼zÃ¼ne uÄŸradÄ±ÄŸÄ±nÄ± iddia etti. Murat A. ifadesinde, Vahit BarÄ±ÅŸtan uyuÅŸturucu satÄ±n alarak kullandÄ±ÄŸÄ±nÄ±, 2-3 ay Ã¶nce Vahit BarÄ±ÅŸtan bonzai satÄ±n aldÄ±ÄŸÄ±nÄ±, birlikte uyuÅŸturucuyu kullandÄ±klarÄ±nÄ± ve bayÄ±ldÄ±ÄŸÄ±nÄ± belirterek, kendine geldiÄŸinde Vahit BarÄ±ÅŸÄ±n kendini ayaÄŸa kaldÄ±rdÄ±ÄŸÄ±nÄ±, kendisinin kemerini baÄŸlamaya Ã§alÄ±ÅŸtÄ±ÄŸÄ±nÄ± ve makatÄ±ndaki aÄŸrÄ± nedeniyle kendisini tecavÃ¼z ettiklerini anladÄ±ÄŸÄ±nÄ±, Kamil ArÄ±kan ve Vahit BarÄ±ÅŸÄ±n yanÄ±ndan kaÃ§Ä±p gittiÄŸini, 15 gÃ¼n evden Ã§Ä±kamadÄ±ÄŸÄ±nÄ± sÃ¶yledi. Murat A. 15 gÃ¼n sonra Vahit BarÄ±ÅŸÄ±n cep telefonundaki kendisine tecavÃ¼z edilirken Ã§ekilen gÃ¶rÃ¼ntÃ¼leri izlettiÄŸini, kendisinden 400 TL istediÄŸini, Kamil ArÄ±kanÄ±n da aynÄ± ÅŸekilde kendisini tehdit ederek cep telefonunu aldÄ±ÄŸÄ±nÄ±, arkadaÅŸlarÄ±nÄ±n tecavÃ¼z olayÄ±yla ilgili kendisine imalarda bulunduÄŸunu iddia etti.Â

ÅžÄ°KAYETÃ‡Ä° OLDUÂ

Olay gÃ¼nÃ¼nÃ¼ anlatan Murat A. alkolÃ¼n verdiÄŸi etkiyle Kamil ArÄ±kanÄ± kendi telefonuyla konuÅŸurken gÃ¶rdÃ¼ÄŸÃ¼nÃ¼ ve bÄ±Ã§akla saldÄ±rdÄ±ÄŸÄ±nÄ±, olay yerinden kaÃ§tÄ±ktan sonra parka geldiÄŸini ve Vahit BarÄ±ÅŸÄ± bÄ±Ã§akladÄ±ÄŸÄ±nÄ± sÃ¶yledi. Murat A. ifadesinde, "Ben beni her gÃ¶rdÃ¼kleri yerde bana tecavÃ¼z edip erkeklik gururumu yÄ±ktÄ±klarÄ± anÄ±n videosu ileÂ tehdit edip benden para ve telefonumu alan Vahit ve Kamil isimli ÅŸahÄ±slara her defasÄ±nda istedikleri her ÅŸeyi verdiÄŸimi o videoyu silmelerini sÃ¶yledim. Ancak onlar bu videolarÄ± silmeyerek beni tehdit ve ÅŸantaja devam ettiler. Ãœstelik bu ÅŸahÄ±slar bu videolarÄ± baÅŸkalarÄ±na izleterek bende insan iÃ§erisine Ã§Ä±kacak hal bÄ±rakmadÄ±lar. Bu olay nedeniyle benim psikolojim bozuldu. Yine olay gÃ¼nÃ¼nde Vahitin videoyu Haruna izlettiÄŸini Ã¶ÄŸrenince kendimi kaybettim ve onlara zarar vermek istedim. Olay alkolÃ¼n de verdiÄŸi etkiyle meydana gelmiÅŸtir. Ben Kamile de Vahite de Ã¶ldÃ¼rmek amacÄ±yla bÄ±Ã§aÄŸÄ± sallamadÄ±m. AmacÄ±m onlarÄ± yaralamaktÄ±. Olay bu ÅŸekilde meydana gelmiÅŸtir. Ben bana tecavÃ¼z eden ve tecavÃ¼z anÄ±nÄ± kayda alarak bu kayÄ±tlarla bana tehdit ve ÅŸantajla benden para ve telefonumu alan ayrÄ±ca bu kayÄ±tlarÄ± Ã§evremde bulunan insanlara izleterek benim erkeklik gururumu ve onurumu yÄ±kan Vahit BarÄ±ÅŸ ve Kamil ArÄ±kan isimli ÅŸahÄ±slardan davacÄ± ve ÅŸikayetÃ§iyim."Â dedi.Â

Murat A. emniyetteki iÅŸlemlerin ardÄ±ndan adliyeye sevk edildi. Adliyeye sevk edilen Murat A. tutuklanarak cezaevine gÃ¶nderildi.Â