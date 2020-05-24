Kan donduran olay! Yakınları sinir krizi geçirdi

Adapazarı Maltepe Mahallesi Armutlu Sokakta ailesiyle birlikte yaşayan A.H., iddiaya göre evde yalnız olduğu sırada salıncağın ipi ile kendini doğal gaz borusuna astı. Eve gelen yakınları, genç kadını ipe asılı halde görünce sinir krizi geçirirken, komşuların ihbarı üzerine olay yerine 112 Acil ve polis ekipleri geldi.

Sağlık ekibinin yaptığı kontrolde A.H.'nin yaşamını yitirdiği belirledi. A.H.nin yakın tarihte amcasını kaybettiği ve bu yüzden bir süredir psikolojik sorunlar yaşadığı iddia edildi. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.