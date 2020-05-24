24.05.2020 - 21:39 | | DHA
Kan donduran olay! Yakınları sinir krizi geçirdi
Adapazarı'nda, psikolojik sorunları olduğu öğrenilen Irak uyruklu A.H. (23) isimli kadın, evde yalnız olduğu sırada kendini iple asarak yaşamına son verdi. Genç kadının yakınları sinir krizi geçirdi.
Adapazarı Maltepe Mahallesi Armutlu Sokakta ailesiyle birlikte yaşayan A.H., iddiaya göre evde yalnız olduğu sırada salıncağın ipi ile kendini doğal gaz borusuna astı. Eve gelen yakınları, genç kadını ipe asılı halde görünce sinir krizi geçirirken, komşuların ihbarı üzerine olay yerine 112 Acil ve polis ekipleri geldi.
Sağlık ekibinin yaptığı kontrolde A.H.'nin yaşamını yitirdiği belirledi. A.H.nin yakın tarihte amcasını kaybettiği ve bu yüzden bir süredir psikolojik sorunlar yaşadığı iddia edildi. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.
Erdoğan'dan ABD'li Müslümanlara mesajCumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, ABD'deki Müslümanlara videolu Ramazan Bayramı mesajı gönderdi. Erdoğan, "Salgın süreci göstermiştir ki; dünyadaki hiçbir bölge, ulus veya ülke için hiyerarşiler ve ayrıcalıklar geçerli değildir.Üç dinin kutsalı olan, ilk kıblemiz Kudüs'ü Şerifin, dünya Müslümanlarının kırmızı çizgisi olduğunu bir kez daha tekrarlamak istiyorum." ifadelerini kullandı