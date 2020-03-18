Kan grubu corona virüs risk oranını etkiler mi?

Çinli uzmanların 'Kan grubu risk oranını etkiliyor' iddiasıyla ilgili konuşan Prof. Dr. Mehmet Ceyhan şu ifadeleri kullandı:

"Çinliler tarafından bir web sitesinde yayınlandı. Ama bir tıp dergisinde yayınlanmadı. Bilimsel tarafı şüpheli. Çin'den çıkan bu tarz haberlere biraz temkinli yaklaşmak lazım. Geçenlerde de bir virüsün mutasyona uğradığına dair bir yazı yayınladılar ama daha sonra Batı'da yapılan çalışmalarda böyle bir şey gösterilemedi. Daha önce hiçbir viral enfeksiyonda böyle bir ilişki gösterilemedi. Çok temkinli yaklaşıp beklemek lazım. Çalışma verisi olarak sunulmasını beklemek lazım. Corona Virüsü'nün kan grubuyla ilişki kurması çok beklenen bir olay değil, çok mantıklı gelen bir şey değil açıkçası."

TUZLU SU KORONAVİRÜSÜ ÖNLER Mİ?

"Maalesef bizde uzunca bir süre, bazı insanlar çıkıp halkı yanıltan, yanlış güven aşılayan, yanlış korunma yöntemleri üzerinde konuştu. Tuzlu suyla gargara, belli gıdalar, şu çorba iyi geliyor. Ya da sarımsak iyi geliyor gibi önerilerde bulundu. Halkta maalesef bunu yüksek oranda uyguladı. Ve bunu uygulayan insanlarda, ben bunu yaptığıma göre bu virüsü öldürüyormuş, o halde bu hastalık bana bulaşmaz diye gerektiği kadar ellerini yıkamadı. Sosyal izolasyon önlemlerine uymadı. Kalabalık yerlere gitti. Bunların hiçbir tanesi etkinliği olduğu bilinen yöntemler değil. Bu tip konuşmalar son derece sorumsuzca konuşmalar. Özellikle böyle bir salgın yaşanırken. Yani ordu savaştayken arkadan düşmanı başka birileri kaldıracak sen silahını bırak gir demek gibi bir şey.

TUZLU SUYLA GARGARANIN VİRÜSE HİÇBİR ETKİSİ YOK

Şimdi tuzlu suyla gargaranın virüsü öldüren, azaltan, bulaşmasını geciktiren hiçbir etkisi olmadığı gibi, özellikle toplumda bir sürü tansiyonu yüksek, böbrek yetmezliği, kalp yetmezliği olan düşük sodyum alması gereken insanlar var. Biz yemeklerden tuzu kaldırmaya çalışırken siz o yüksek konsantrasyondaki tuzu istediğiniz kadar tükürün çok ciddi bir miktarda yutuyorsunuz onu ve son derece zararlı. Aynı şey çorba tarifleri ve sarımsak hepsi için geçerli.

EN ETKİLİ YÖNTEM HİJYEN

Bugüne kadar, bu virüse karşı etkili olduğu bilinen yöntemler, bilim adamları tarafından önerilen el hijyeni, toplumda kalabalık yerlere gitmeme gibi başka hiçbir etkili yöntem yok."