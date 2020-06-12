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12.06.2020 - 07:00 | | HABER ARAŞTIRMA

Kan grubu etkisi

Moleküler biyoloji ve genetik uzmanı Doç. Dr. Korkut Ulucan, “Son yapılan bir çalışma, bazı insanların hastalığı daha şiddetli geçirmesinin nedeninin genlerle ilgili olduğunu ortaya koydu” dedi.

Kan grubu etkisi
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Doç. Dr. Ulucan, İspanya ve İtalya’daki hastalar üzerinde yapılan çalışmada A kan grubuna sahip hastaların diğer kan gruplarına sahip hastalardan 1.5 kat daha fazla solunum problemi yaşadıklarının tespit edildiğini kaydetti. 2 Haziran’da yayınlanan bir çalışmanın hastalığın şiddeti ile kan grupları arasındaki ilişkiyi araştırdığını belirten Üsküdar Üniversitesi Moleküler Biyoloji ve Genetik Bölümü’nden Doç. Dr. Ulucan, sözlerine şöyle devam etti:

0’dan koruyucu etki

“Son çalışmaya göre, İspanya ve İtalya’daki hastanelerde bin 610 hasta ile aynı bölgelerden 2 bin 205 sağlıklı birey genetik açıdan analiz edildi. İki grup arasındaki en büyük farklardan biri kan gruplarını kodlayan genlerde bulundu ve A kan grubuna sahip hastaların 1.5 kat daha fazla solunum problemi yaşadıkları belirlendi. 0 kan grubunun ise hastalığın şiddeti üzerine koruyucu etki yaptığı gösterildi. Bunlar değerli bilgiler ama halen kan grupları ve hastalık arasındaki bağlantı için araştırma gerekiyor.”

 

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