Kan grubu etkisi

Doç. Dr. Ulucan, İspanya ve İtalya’daki hastalar üzerinde yapılan çalışmada A kan grubuna sahip hastaların diğer kan gruplarına sahip hastalardan 1.5 kat daha fazla solunum problemi yaşadıklarının tespit edildiğini kaydetti. 2 Haziran’da yayınlanan bir çalışmanın hastalığın şiddeti ile kan grupları arasındaki ilişkiyi araştırdığını belirten Üsküdar Üniversitesi Moleküler Biyoloji ve Genetik Bölümü’nden Doç. Dr. Ulucan, sözlerine şöyle devam etti:

0’dan koruyucu etki

“Son çalışmaya göre, İspanya ve İtalya’daki hastanelerde bin 610 hasta ile aynı bölgelerden 2 bin 205 sağlıklı birey genetik açıdan analiz edildi. İki grup arasındaki en büyük farklardan biri kan gruplarını kodlayan genlerde bulundu ve A kan grubuna sahip hastaların 1.5 kat daha fazla solunum problemi yaşadıkları belirlendi. 0 kan grubunun ise hastalığın şiddeti üzerine koruyucu etki yaptığı gösterildi. Bunlar değerli bilgiler ama halen kan grupları ve hastalık arasındaki bağlantı için araştırma gerekiyor.”