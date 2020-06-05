Kanadı kırık akbaba 2 yıldır tedavi görüyor

İl Jandarma Komutanlığı Çevre Koruma Timi, Doğa Koruma Milli Parklar Müdürlüğü ve Erciş İlçe Jandarma Komutanlığ ekipleri, geçen hafta İkizcalı Mahallesi'nde kurt avlandığı ve yavrularının sahiplenildiği ihbarı üzerine harekete geçti. Kurdu öldürüp yavrularını alan 4 şüphelinin adreslerine operasyon düzenledi. Operasyonda, 3 yavru kurt bulundu. Şüpheliler hakkında 4915 Sayılı Kara Avcılığı Kanununa Muhalefet suçundan toplam 15 bin 25 TL idari para cezası uygulandı. Yavru kurtlar ise Van Yüzüncü Yıl Üniversitesi Yaban Hayvanları Koruma ve Rehabilitasyon Merkezi'ne teslim edildi.

ÖZENLE BESLENİLİYOR

Veteriner hekimler kontrolünde özenle beslenen kurtların, Van Yüzüncü Yıl Üniversitesi Yaban Hayvanları Koruma ve Rehabilitasyon Merkezi Müdürü Prof. Dr. Lokman Aslan ile ekibi, Gaziantep Hayvanat Bahçesi'ne gönderilmesine karar verdi. Prof. Dr. Aslan, bakımları yapılan yavru kurtlar ile 2 yıldır merkezde olan akbabanın, Gaziantep Hayvanat Bahçesi'ne gönderileceğini belirterek, "Yavru kurtlar Doğa Koruma Milli Parklar 14'üncü Bölge Müdürlüğü Van Şubesi tarafından bize getirildi. Daha anne sütü almamış durumdalardı. Biz bakımlarını yaptık. Bunların daha uygun bir ortamda yaşayabileceği hayvanat bahçesiyle irtibata geçtik. Bundan sonraki yaşamlarını hayvanat bahçelerinde sürdürecekler. Rehabilitasyon merkezimizin amacı, doğaya döndürmek. Yavru kurtları, doğaya döndüremeyeceğimiz için ve evcilleşme ihtimaline karşı Gaziantep Hayvanat Bahçesi'ne göndereceğiz. İki yıldır misafir ettiğimiz akbabamızı da hayvanat bahçesine göndereceğiz. Akbaba da kanadı kopmuş olarak gelmişti. Tedavisini yaptık. Yaklaşık 2 yıldır rehabilitasyon merkezimizde misafir etmekteydik. Buradan vatandaşlarımıza şunu söylüyoruz; Her canlı kendi tabitatında yaşam alanında değerlidir. Eğer o canlıyı yaşam alanından kurtarırsan hem ekolojik dengeyi bozarsın hem de hayvana haksızlık yapmış olursun. Kurt, normal olarak dağında, bozkurunda yaşar. Eğer siz bunu oradan koparırsanız bunun adı artık köpek olur. Köpek bahçesinde, kurt dağında, ördek gölünde, flamingo kıyısında, kartal dağında, serçe ağacında, bülbül kafesinde ve keklik tarlasında önemlidir. Van Gölü havzasında bu yönde şanslıyız"dedi.