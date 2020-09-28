MİLLİYET ANA SAYFA
Geri Dön
HaberlerGündem Haberleri Kanala düşen buzağı vinçle çıkarıldı
ABONE OL
28.09.2020 - 10:22 | | DHA

Kanala düşen buzağı vinçle çıkarıldı

Düzce’nin Beyköy beldesinde meranın yanındaki kanala düşen buzağı, vatandaşlar ve itfaiye ekipleri tarafından vinçle kurtarılarak, sahibine teslim edildi.

Kanala düşen buzağı vinçle çıkarıldı


Beyköy beldesinde yaşayan Mehmet Zengin, sahibi olduğu buzağıyı otlaması için meraya bıraktı, geri döndüğünde ise bulamadı. Zengin, yaptığı arama sonunda buzağıyı meranın yanından geçen kanala düşmüş halde buldu. Çevredekilerin yardımıyla buzağıyı kanaldan çıkarmaya çalışan Zengin, başarılı olamayınca durumu Düzce İtfaiye Müdürlüğü'ne bildirdi.

Gelen itfaiye ekipleri, vatandaşlarla birlikte buzağıyı kurtardı. Vinçle kanaldan çıkarılan buzağı, sahibi Mehmet Zengin'e teslim edildi. Mehmet Zengin, buzağıyı evine götürdü.

 

Bingöl’de ilçeyi sinekler bastı, esnaf iş yerini kapattıBingöl’ün Solhan ilçesini havanın kararması ile binlerce sinek basınca esnaf iş yerlerini erken kapatmak zorunda kaldı. İlçe esnafları, ilk defa böyle bir olayla karşılaştıklarını aktardı.
daha fazla video için

GÜNCEL HABERLER

İlginizi Çekebilecek Diğer Haberler

28 Eylül Çılgın Sayısal Loto sonuçları açıklandı... Milli Piyango Online sonuç sorgulama...

28 Eylül Çılgın Sayısal Loto sonuçları açıklandı... Milli Piyango Online sonuç sorgulama...

Fiyatlar düştü! Vatandaşlar akın ediyor...

Fiyatlar düştü! Vatandaşlar akın ediyor...

Ermenistan'ın arkasında hangi güçler var?

Ermenistan'ın arkasında hangi güçler var?

Siirt'te 4 terörist etkisiz hale getirildi

Siirt'te 4 terörist etkisiz hale getirildi

Sıradaki Haber