Kanala düşen buzağı vinçle çıkarıldı



Beyköy beldesinde yaşayan Mehmet Zengin, sahibi olduğu buzağıyı otlaması için meraya bıraktı, geri döndüğünde ise bulamadı. Zengin, yaptığı arama sonunda buzağıyı meranın yanından geçen kanala düşmüş halde buldu. Çevredekilerin yardımıyla buzağıyı kanaldan çıkarmaya çalışan Zengin, başarılı olamayınca durumu Düzce İtfaiye Müdürlüğü'ne bildirdi.

Gelen itfaiye ekipleri, vatandaşlarla birlikte buzağıyı kurtardı. Vinçle kanaldan çıkarılan buzağı, sahibi Mehmet Zengin'e teslim edildi. Mehmet Zengin, buzağıyı evine götürdü.