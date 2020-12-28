MİLLİYET ANA SAYFA
Geri Dön
HaberlerGündem Haberleri Kanalizasyon kazısında göçük! Toprağa saplanan işçi yaralandı
ABONE OL
28.12.2020 - 16:45 | | DHA

Kanalizasyon kazısında göçük! Toprağa saplanan işçi yaralandı

Kütahya’da, belediyenin kanalizasyon kazısında meydana gelen göçükte işçilerden Yunus Teker (20), toprağa boğazına kadar saplandı. AFAD ve itfaiye ekiplerince yaralı olarak kurtarılan Teker, hastaneye kaldırıldı.

Kanalizasyon kazısında göçük! Toprağa saplanan işçi yaralandı
Kanalizasyon kazısında göçük! Toprağa saplanan işçi yaralandı
Kanalizasyon kazısında göçük! Toprağa saplanan işçi yaralandı
Kanalizasyon kazısında göçük! Toprağa saplanan işçi yaralandı
Haberin Tüm Fotoğrafları

Kütahya Belediyesi Fen İşleri Müdürlüğü ekipleri, Eskişehir yolu İnköy mevkisinde, kanalizasyon yenileme çalışmaları için kazı çalışması başlattı. İş makinesiyle yapılan kazı sırasında toprak kayması oldu. Bu sırada kazı alanındaki işçilerden Yunus Teker, toprağa boğazına kadar battı. Diğer işçilerin ihbarıyla bölgeye gelen itfaiye ve AFAD ekipleri, kurtarma çalışması başlattı. Etrafındaki toprağın temizlendiği Teker, yaralı olarak kazı alanından çıkarıldı. İlk müdahalesi olay yerinde yapılan Yunus Teker, sağlık görevlilerince ambulansla hastaneye kaldırılarak, tedaviye alındı.

 

Esnafı çıldırttı! Azerbaycan bayraklarını tek tek toplayıp çöpe attıGelen son dakika haberine göre; Sivas'ta mahalledeki iş yerlerinde asılı olan Azerbaycan bayraklarını indiren L.K. isimli kadın, esnafın şikayeti üzerine gözaltına alınarak polis merkezine götürüldü. L.K.’nin psikolojik sorunları olduğu öne sürüldü.
daha fazla video için

GÜNCEL HABERLER

İlginizi Çekebilecek Diğer Haberler

Kanalizasyon kazısında göçük! Toprağa saplanan işçi yaralandı

Kanalizasyon kazısında göçük! Toprağa saplanan işçi yaralandı

Milyonları ilgilendiriyor! Bunu yapmayan işten atılır...

Milyonları ilgilendiriyor! Bunu yapmayan işten atılır...

2021 şifresi ihtiyatlı iyimserlik!

2021 şifresi ihtiyatlı iyimserlik!

Kaçak doğumhanenin doktorundan şok sözler! Bal ticareti yapıyorum!

Kaçak doğumhanenin doktorundan şok sözler! Bal ticareti yapıyorum!

Sıradaki Haber

Türkiye’nin haber yaşam platformu Milliyet Dijital yenilendi!

Uygulama ile devam et, gündemi kaçırma!

Şimdi DeğilHemen Keşfet