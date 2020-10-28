Kandil mesajları | Mübarek Mevlid Kandili mesajları resimli, hadisli, anlamlı, güzel sözler 2020

18 Ekim 2020 Pazar günü girdiğimiz Rebiülevvel ayı yaşanmaya devam ediyor. Bu ayın 11. gecesini 12. gecesine bağlayan gün Mevlid Kandili olarak hesaplanır. Yıl başında Diyanet İşleri Başkanlığı 2020 yılına ait Dini Günler Takvimini paylaştı. Takvimde yer alan Mevlid Kandili tarihi 28 Ekim olarak belirtildi. Günlerden bugün 28 Ekim olmasından dolayı Mevlid Kandili hazırlıkları başladı.

MEVLİD KANDİLİ MESAJLARI

Bu mübarek günün tüm İslam Alemine hayırlar getirmesini dilerim. Mevlid Kandiliz Mübarek olsun…

Mevlid kandilinizi kutlarım. Hayırlı kandiller dilerim. Mevlid Kandiliz Mübarek olsun…

Kandiliniz mübarek olsun. Yüce rabbim bütün dualarınızı kabul etsin. Mevlid Kandiliz Mübarek olsun…

Gün vardır, bin yıldan uzun gelir bize, bir yıl vardır bir günden kısa gelir bize. Bire bin yazılan bu gecede dua edelim Rabb'imize. Hayırlı kandiller…

-Bu mübarek gecede dualarınızın kabul ve makbul olması dileklerimle. Mevlid Kandilinizi kutlar, size ve sevdiklerinize hayırlara vesile olmasını dilerim.

-Borçlarımızdan, ceza ve günahlarımızdan kurtulmak için bu gece dua edelim. Allah affeden ve bağışlayandır, unutmayalım. Eller semaya kalkıp, yürekler bir atınca bu gece, gözler sevinç yaşlarıyla dolacak. Kandiliniz mübarek, dualarınız kabul olsun!

-Ey yüce Peygamber senin hürmetine yaratıldı tüm alemler. Mevlid Kandiliniz mübarek olsun, Allah dualarını kabul etsin.

-Bugün günlerin en güzeli. Bugün en sevdiğimizin doğum günü. Hepimizin sevgiliye layık olma dileği ile Mevlid Kandiliniz mübarek olsun.

-Alemlere rahmet olan Peygamber efendimizin doğumunun sembolü Mevlid kandiliniz mübarek olsun.

Bu gece Efendimiz Hz. Muhammed (SAV) ‘in dünyaya şereflendirdiği o önemli gecedir. O peygamber ki insanların sapıklıkta sınır tanımadığı, cehalette en üst seviyelere ulaştığı, küfür ve şirkin kölesi olduğu bir zamanda dünyaya şeref vermiş ve dünyaya ilahi bir nur, rahmani bir şifa olmuştur Dualarımız bu gece eksik olmasın, kalplerimiz imanla dolsun, kandiliniz mübarek olsun!

Rabbim bizi özünden iman edip gözünden düşmeyen kullarından eylemesin. Hayırlı kandiller.

Baki sevgiler adına nice dilekler vardır. Ölümü bile ayırır saymayan gönüller vardır. Mesafeler araya set çekmişse ne çıkar, dualarda birleşen gönüller vardır. Hayırlı kandiller.

Kalpler vardır, sevgiyi yaşatmak için, insanlar vardır, dostluğu paylaşmak için, mübarek günler vardır, beraberce kutlamak için. Mevlid Kandiliniz mübarek olsun.

Biz seni ancak alemlere Rahmet olarak gönderdik. (Enbiya' 107) Mevlid Kandiliniz mübarek olsun.

-"Allah'a en sevgili ev, içinde ikram gören yetim bulunan evdir." Mevlid Kandiliniz mübarek olsun, hayırlı kandiller!

-Bugün alnımız secdeye gidiyorsa, senin sayende ya Rasulallah. Senin doğuşunu kutlamaz mı bu dünya... Mevlid Kandiliniz mübarek olsun.

-Gül bahçesine girenler gül olmasa da gül kokarlar kainatın en güzel gülünün kokusu üzerinizde olsun Mevlid Kandiliniz mübarek olsun.

-Bütün kainatı nurla dolduran Peygamberimiz Hz.Muhammed'in(s.a.s) ahlakının örnek olması temennisiyle... Mevlid Kandiliniz Mübarek Olsun

-"Benim sünnetimi yaşatan beni sevmiş olur. Beni seven, Cennet'te benimle beraber olur." (Hadis -Tirmizi) Mevlid Kandiliniz mübarek olsun.

-Mevlid Kandiliniz mübarek olsun, bu kandilde İslam birliği için dua etmeyi, dünyadaki zulmün bitmesini Allah'tan istemeyi unutmayalım.

Bir kandil gülü savur sevdiklerine, size onlardan gülücükler getirsin öyle içten öyle samimi ol ki göz yaşlarını bile tebessüme çevirsin. Mevlid Kandiliniz mübarek olsun.

Sofranız afiyetli, paranız bereketli, kararlarınız isabetli, yuvanız muhabbetli, kalbiniz merhametli, bedeniniz sıhhatli, yüzünüz mutlu, Mevlid Kandiliniz Mübarek Olsun.

Ruhu Aşk ve muhabbet mührüyle damgalı, kalbi kutsi dava ile sevdalı, sinesi heyecan, coşku tufanı ve şükür notaları ile örülmüş güzel insan, kandilin mübarek olsun.

Duanız kabul, ameliniz makbul hizmetiniz daim olsun. Saadetiniz kaim olsun. Mevlid Kandiliniz Mübarek Olsun. Ümit ederiz ki bu mübarek gece, zor günler geçirdiğimiz; fakat gelecek adına umutla dolu olduğumuz şu dönemlerde yeniden bir uyanışa vesile olur. Mevlid Kandiliniz mübarek olsun…

Gel ey Muhammed bahardır, dualar ardında saklı, aminlerimiz vardır. Hacdan döner gibi, mevlitten iner gibi gel gel. Bekliyoruz yllardır. Mevlid kandiliniz mübarek olsun...

Bir damla umut serpilsin yüregine, bin tatli umut dolsun günlerine, hayallerin gerçekleri bulsun, bütün dualarin kabul, kandilin mubarek olsun.

Dualarımız bu gece eksik olmasın, kalplerimiz imanla dolsun, kandiliniz mübarek olsun!