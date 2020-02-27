Kandil simidi için çeşitli tarifler: Mahlepli / mahlepsiz / sirkeli...Kandil simidi yapımı

Her kandil günü olduğu gibi bugün de kandil simidi kokuları her yeri saracak. Bu yıl Regaip Kandili'nde dışardan kandil simidi almak istemeyenler, evde kandil simidi yapmayı denemek istiyor. Kandil simidi yapımı hakkında bilgi almak isteyenler, kandil simidi nasıl yapılır, kandil simidi tarifi aramalarında bulunuyor. Kandil simidi yapmadan önce malzemeleri araştıran ve tercihe göre kandil simidi mahlepsiz, kandil simidi mahlepli, kandil simidi sirkeli tarifleri araştırılıyor. İşte kandil simidi yapılışı hakkında bilinmesi gerekenler...

KANDİL SİMİDİ NASIL YAPILIR? İŞTE TARİFİ...

KANDİL SİMİDİ MAHLEPLİ

Malzemeler:

4.5 su bardağı un

125 gr eritilmiş tereyağı ya da margarin

1 çay bardağı sıvı yağ

1 yumurta

1.5 çay bardağı sulu yerinden yoğurt

1 paket kabartma tozu

1 tatlı kaşığı mahlep

1 tatlı kaşığı tuz

2 tatlı kaşığı şeker

Üzeri için

Yumurta

Susam

KANDİL SİMİDİ MAHLEPLİ YAPILIŞI

Bir kapta ya da büyük bir kasede un ve kabartma tozu haricindeki tüm malzemeleri ekleyin. Karışıma elenmiş unu azar azar ekleyip kabartma tozunu da ekleyerek, yoğurun. Kulak memesi yumuşaklığında olmalı. Yoğurduktan sonra 5 dk kadar dinlendirin. Bu arada yumurta ve susamı kaselerde hazırlayın. Elimizle hamura simit şekli verin ve yumurtaya batırıp oradan da susama bulayıp yağlı kağıt serilmiş önceden ısıtılmış 180 derecelik fırında pişirin.

KANDİL SİMİDİ MAHLEPSİZ

Malzemeler:

1 yumurta sarısı

2 çorba kaşığı yoğurt

2 çorba kaşığı üzüm sirkesi

1. 5 çorba kaşığı şeker

1 tatlı kaşığı tuz

125 gram margarin

Yarım çay bardağı sıvı yağ

2 çay kaşığı kabartma tozu

3 su bardağı un

Üzeri için;

1 yumurta beyazı

Susam

Çörek otu

KANDİL SİMİDİ MAHLEPSİZ YAPILIŞI

Oda sıcaklığındaki margarin sıvı yağ sirke yoğurt tuz şeker yumurta sarısı karıştırılır ardından un ve kabartma tozu eklenir.

Kulak memesi kıvamına gelindiğinde ceviz büyüklüğünde hamur alınır elle açılıp çay bardağı ile kesilir ortasını da şişe kapağı ile kesilir ardından yumurta beyazına ve susama bulanır 180 derece de 20 dakika pişirilir.

KANDİL SİMİDİ SİRKELİ

Malzemeler:

250 gram yumuşak tereyağı veya margarin

Yarım çay bardağı sıvı yağ

Yarım çay bardağı sirke

3 yemek kaşığı şeker

1 tane yumurta (1 yumurta beyazı)

1 silme tatlı kaşığı tuz

1 paket kabartma tozu

1 yemek kaşığı mahlep( sevmiyorsanız şart değil)

4 buçuk su bardağı un kontrollü olarak ekleyin

1 kase susam