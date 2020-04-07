Kandil simidi tarifi nasıl yapılır? Kandil simidi: mahlepli - mahlepsiz malzemeleri

Berat kelimesi; kurtulmak, beri olmak, suçlu olmamak anlamına gelmektedir. Berat ve beraet, beri olmak, aklanmak, temiz ve suçsuz çıkmak anlamlarındadır. Mü'minlerin bu gece günah yüklerinden kurtulup, ilâhî bağışa ermeleri umulduğu için, sözlük manasına uygun olarak “Berat Gecesi” denilmiştir. Bu anlamlı günde kandil simidi yapmak isteyenler kandil simidi nasıl yapılır, kandil simidi tarifi, kandil simidi malzemeleri, kandil simidi mahlepli, kandil simidi mahlepsiz seçeneklerini araştırıyor. Haberimizin içeriğinde kandil simidi tarifi hakkında detaylı bilgi alabilirsiniz.

KANDİL SİMİDİ TARİFİ

KANDİL SİMİDİ MAHLEPLİ

Kandil simidi malzemeleri:

- 250 gram tereyağı (tavaya konulup yarısı erimiş yarısı erimeden kalmış olacak)

- 1 çay bardağı sıvı yağ

- 1 çay bardağı yoğurt

- 1 yumurtanın sarısı hamurun içine yumurta akı üzerine

- 1 tatlı kaşığı tuz

- 1 tatlı kaşığı toz seker

- 1 çay kaşığı mahlep

- 1 çay kaşığı dolu kabartma tozu

- 1 tatlı kaşığı sirke

- 4 4.5 su bardağı kadar un

Üzeri için;

-Susam

Birinci adım: Derin bir kaba ocakta yarısı erimiş yarısı içinde erimeden kalmış tereyağı, yumurta sarısı, sıvı yağ, yoğurt, şeker, tuz, kabartma tozu koyup iyice karıştırın. Üzerine azar azar un ilave ederek kulak memesi yumuşaklığında hamur elde edin.

İkinci adım: Üzerine streç film örtün ve hamuru 15-20 dakika dinlendirelim.

Üçüncü adım: Dinlenen hamurdan ceviz büyüklüğünde parçalar koparıp elinizle tezgah arasında silindir şeklinde yuvarlayıp küçük simit sekli verin.

Dördüncü adım: Simitleri önce yumurta akına sonra susama bulayıp 175 derece ısınmış fırında pembeleşene kadar pişirin.

Beşinci adım: Pişme işlemini kendi fırınınıza göre ayarlayın. Fırından çıkan simitleri tepside soğutun. Ağızda dağılan buram buram mahlep kokan kandil simitlerini servis tabağına alın.

KANDİL SİMİDİ MAHLEPSİZ

Malzemeler:

1 yumurta sarısı

2 çorba kaşığı yoğurt

2 çorba kaşığı üzüm sirkesi

1. 5 çorba kaşığı şeker

1 tatlı kaşığı tuz

125 gram margarin

Yarım çay bardağı sıvı yağ

2 çay kaşığı kabartma tozu

3 su bardağı un

Üzeri için;

1 yumurta beyazı

Susam

Çörek otu

KANDİL SİMİDİ MAHLEPSİZ YAPILIŞI

Oda sıcaklığındaki margarin sıvı yağ sirke yoğurt tuz şeker yumurta sarısı karıştırılır ardından un ve kabartma tozu eklenir.

Kulak memesi kıvamına gelindiğinde ceviz büyüklüğünde hamur alınır elle açılıp çay bardağı ile kesilir ortasını da şişe kapağı ile kesilir ardından yumurta beyazına ve susama bulanır 180 derece de 20 dakika pişirilir.

KANDİL SİMİDİ SİRKELİ

Malzemeler:

250 gram yumuşak tereyağı veya margarin

Yarım çay bardağı sıvı yağ

Yarım çay bardağı sirke

3 yemek kaşığı şeker

1 tane yumurta (1 yumurta beyazı)

1 silme tatlı kaşığı tuz

1 paket kabartma tozu

1 yemek kaşığı mahlep( sevmiyorsanız şart değil)

4 buçuk su bardağı un kontrollü olarak ekleyin

1 kase susam