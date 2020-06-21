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21.06.2020 - 21:55 | | DHA

Kanlı infaz! Cezaevinden çıktığını öğrenince harekete geçti

Kütahya'nın Gediz ilçesinde Orhan Memiş, geçen yıl kardeşinin öldürüldüğü soruşturmada tutuklanarak cezaevine giren ve kısa bir süre önce tahliye olan İsmail Yiğiner' e otomobilinde yanında eşi ve kızı bulunurken, pompalı tüfekle ateş açtı. Saldırıda saçmaların isabet ettiği İsmail Yiğiner yaşamını yitirirken, eşi ve kızı ise yaralandı.

Kanlı infaz! Cezaevinden çıktığını öğrenince harekete geçti

Gediz ilçesine bağlı Yenikent beldesinde oturan Kadir Memiş, geçen yıl ağustos ayında kayıp olarak aranırken, cinayete kurban gittiği tespit edildi. Gediz Jandarma Komutanlığı ekiplerince yapılan soruşturma kapsamında Umut Ö. ve İsmail Yiğiter, tutuklanarak cezaevine konuldu. Zanlılardan İsmail Yiğiter, kısa bir süre önce cezaevinden tahliye oldu. Bunu öğrenen Kadir Memiş'in ağabeyi Orhan Memiş, 2 arkadaşıyla birlikte takip ettiği evli ve 3 çocuk babası İsmail Yiğiter'in otomobilini, Yenikent beldesi çıkışında durdurdu ve pompalı tüfekle araca ateş açtı.

Kanlı infaz Cezaevinden çıktığını öğrenince harekete geçti

HASTANEDE ÖLDÜ

Şüpheli Orhan Memiş ve 2 arkadaşı geldikleri otomobille olay yerinden kaçtı. Olayı görenlerin ihbarıyla gelen sağlık ekiplerince ilk müdahalesi olay yerinde yapılan yaralılar İsmail Yiğiter, eşi Hatice (39) ve kızı Hamide Yiğiter (19) ambulansla Gediz Devlet Hastanesine kaldırılarak tedavi altına alındı. Yaralılardan İsmail Yiğiter, doktorların tüm müdahalesine rağmen hayatını kaybetti. Yiğiter çiftinin kızı Hamide Yiğiter'in durumunun ciddiyetini koruduğu belirtildi.

3 ŞÜPHELİ GÖZALTINDA

Gediz İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri, silahlı saldırı olayının faillerinin geçen yıl öldürülen Kadir Memişin ağabeyi Orhan Memişin yanı sıra R.G. ve İ.M. olduğu tespit etti. Kısa sürede yakalanarak gözaltına alınan 3 şüpheli geçirildikleri sağlık kontrolünün ardından işlemleri için Jandarma Komutanlığına götürüldü. Olayla ilgili başlatılan soruşturma sürüyor.

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