Kanser hastasına ‘korona’ önerileri

Yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını, kanser hastaları için büyük risk oluşturuyor. Kanser hastalarının bu süreçte virüse yakalanmamak için herkesten daha fazla korunmaları şart. Virüs kaparlarsa nasıl tedavi edilmeleri gerektiği ve onkolojik sürecin devam edip etmeyeceği ise hekimlerine bağlı.

Maltepe Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi Tıbbi Onkoloji Uzmanı Prof. Dr. Orhan Türken, salgın sürecinde, “Kemoterapi ve radyoterapiye devam edilmeli mi”, “Hastaneye kontrole gidilebilir mi”, “Bağışıklık sistemi nasıl güçlenir”, “Enfeksiyona yakalanan kemoterapiyi bırakmalı mı” sorularını yanıtladı.

‘Duyarlılık artar’

Prof. Dr. Türken, şunları söyledi: “Kemik iliği veya kök hücre nakli yapılan, organ nakilleri sonrası bağışıklık sistemini baskılayıcı ilaç alan ya da ağır tedaviler gören hastalarda kan değerlerinin en düşük olduğu dönemlerde enfeksiyon duyarlılığı artar, böyle zamanlarda Kovid-19 bulaşması halinde enfeksiyon ve sepsis riski yüksektir. Solunum problemi yaşayan hastalar başta olmak üzere tedavi gören ya da takip edilen tüm kanserli hastalarda hekimin uygun görmesi halinde zatürre veya gribal enfeksiyonlara karşı aşı yapılabilir.”

‘Son karar hekimin’

Virüs kapmış ateşli hastalarda ise kemoterapi veya radyoterapi gibi bağışıklık sistemini zayıflatabilecek tedavilerin mümkünse ertelenmesi gerektiğinin altını çizen Türken, “Hiçbir bulgusu olmayan koronavirüs hastalarında ise hastalığın evresi, tedavinin gerekliliği ve hastanın performans durumu gibi faktörlere bakılarak hekimin de uygun görmesi halinde hormonal bazı ilaçların kullanımına devam edilebilir ancak son karar yine takip eden hekime aittir” değerlendirmesini yaptı.

Nasıl beslenmeliler?

Yeterli kalori ve protein desteği sağlayan, vitamin ve minerallerden zengin beslenmenin kanser hastaları için iyi bir tedavinin temeli olduğunu vurgulayan Türken, şunları söyledi:

“Günde 3-5 porsiyon sebze ve meyve, haftada 1-2 öğün balık ve bol sıvı tüketilmesi gerekir. C ve D vitaminleri, selenyum ve çinko gibi elementler bağışıklık sistemi için faydalı öğelerdir. İyi yıkanmadan ve pişirilmeden yenilen sebze ve meyveler sindirim sisteminde enfeksiyon kaynağı olabilir. Bu nedenle yaşanılan ortamların yanı sıra tüketilen yiyecek ve içeceklerde de temizliğe dikkat edilmeli, iyi temizlenmemiş gıdalar tüketilmemeli.”