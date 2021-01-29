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29.01.2021 - 11:09 | | DHA

Kanser tedavisi gören baba ile kızı, bir gün arayla öldü

Afyonkarahisar Sultandağı ilçesinde kanser tedavisi gören Rıza Karıncalı ile kızı Nursel Karıncalı, bir gün arayla öldü.

Kanser tedavisi gören baba ile kızı, bir gün arayla öldü

Afyonkarahisar Sultandağı ilçesine bağlı Yeni Mahallesi'nde oturan, 2 çocuk babası Rıza Karıncalı (62), geçen çarşamba günü evinde fenalaştı. Bir süredir kanser tedavisi gördüğü belirtilen Rıza Karıncalı, yaşamını yitirdi. Karıncalı'nın cenazesi, aynı gün toprağa verildi.

KIZI DA DÜN ÖLDÜ

Afyon Sağlık Bilimleri Üniversite Hastanesi'nde kendisi gibi kanser tedavisi gören kızı Nursel Karıncalı da dün yaşamını yitirdi. Nursel Karıncalı'nın cenazesi, babasın defnedildildiği Sultandağı İlçe Mezarlığı'nda toprağa verildi.

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