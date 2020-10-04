Kansere yol açtığı iddiasıyla Roundup’a açılan davada karar: Hukuka uyarlık bulunmadı

Ankara 18. İdare Mahkemesi’nce verilen kararda, çarpıcı tespitlere yer verildi. Kararda, glifosat içerikli tarım ilaçlarının kimi ülkelerde riskli bulunarak yasaklandığı belirtildi. Oy birliğiyle alınan kararda, glifosat içerikli tarım ilaçlarıyla ilgili şu ifadelere yer verildi:

“Zararları konusunda bilimsel olarak net bir çalışmanın bulunmadığı görülmekte ise de; idare tarafından, glifosat içerikli tarım ilaçlarının Avrupa Birliği müktesebatı esas alınmak suretiyle kullanımına izin verildiği, mevzuat gereğince oluşturulması gereken komisyonlarda risk değerlendirmesi yapılmadığı gibi tarım ilaçlarının kullanımına izin verilmesinde yeterli inceleme ve araştırma yapıldığı yönünde laboratuvar değerlendirmelerinin bulunmadığı görüldüğünden, bu yönüyle eksik incelemeyle tesis edilen dava konusu işlemde hukuka uyarlık bulunmadığı sonucuna varılmıştır.”



‘Kanserojen raporu’



Kararda, mahkemeye söz konusu ilacın kullanımıyla ilgili rapor sunan kurumların görüşlerine de yer verildi. Ankara Üniversitesi Veteriner Fakültesi’nce hazırlanan raporda, “Glifosatın sürekli alınmasına bağlı olarak (kronik maruziyet) evcil hayvanlarda ciddi ve geri döndürülemeyecek nitelikte bozukluklara neden olabileceği” görüşü bildirilirken, TMMOB Ziraat Mühendisleri Odası’nın raporunda da söz konusu ilaçla ilgili olarak IARC’ın (Uluslararası Kanser Araştırmaları Ajansı) 2015 yılında glifosatın olası bir insan kanserojen olduğunu belirleyen çalışma yayınladığı belirtildi.



Kararda, dava konusu işlemin iptaline karar veren idare mahkemesi, duruşmalı işler için belirlenen 2 bin 590 TL avukatlık ücretinin davalıdan alınarak davacıya verilmesine hükmetti. İlaç üretici firmaya yönelik dava açan avukat Senih Özay, söz konusu ilacın glifosat isimli kanserojen madde barındırdığı iddiasıyla, ilaçların lisanslarının ve ruhsatlarının iptal edilmesini ve ilacın piyasadan toplatılmasını talep etmişti.



ABD’de anlaşma yoluna gitmişti



Monsanto firması, ABD’de satılan “glifosat” etken maddeli tarım kimyasalı Roundup’a karşı açılan davalarda anlaşma yoluna gitmiş, kansere yol açtığı iddiasıyla açılan 125 bin davanın dörtte üçünün, 10 milyar 900 milyon dolar tazminat karşılığında geri çekileceğini duyurmuştu.