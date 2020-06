Kaotik bölgede 5.7’lik deprem

Bingöl’ün Karlıova ilçesinde dün saat 17.24’te 5.7 büyüklüğünde deprem meydana geldi. Kaynarpınar köyündeki Jandarma Karakolu’nun 2 nöbet kulübesinde göçük meydana geldi. Nöbet kulelerinde enkaz altında kalan 1 güvenlik korucusu hayatını kaybetti, 21 kişi yaralandı. Uzmanlar Doğu Anadolu Fay Hattı ile Kuzey Anadolu Fay Hattı’nın kesişim noktasında meydana gelen depremin sürpriz olmadığını belirterek, artçılara karşı uyarıda bulundu.

Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD), dün saat 17.24’te merkez üssü Bingöl’ün Karlıova ilçesi Kaynarpınar köyü olan 5.7 büyüklüğünde deprem meydana geldiğini bildirdi. 8 kilometre derinlikte meydana gelen deprem Kars, Batman, Siirt, Mardin, Malatya, Diyarbakır, Muş, Erzurum, Erzincan, Elazığ, Tunceli’de de hissedildi. AFAD’dan yapılan açıklamada, deprem sonrasında ikisi 4.7 ve 4.6 olmak üzere toplamda 77 artçı sarsıntının yaşandığı aktarıldı. Yaralı sayısının 21 olduğu bildirilen açıklamada, bölgede müdahale ve tarama faaliyetlerinin AFAD, UMKE, 112 Acil, itfaiye, jandarma ekiplerinden toplam 789 personel ve 86 araç ile sürdürüldüğü ifade edildi.

Kent merkezinde herhangi bir yıkım veya yaralanmanın meydana gelmediği belirtilen açıklamada, “Karlıova Kaynarpınar Jandarma Karakolu gözlem kulesinde, hasar meydana gelmiştir. Şehit olan 1 güvenlik korucumuz enkaz altından çıkarılmıştır. Kuledeki hasarda, 1 güvenlik korucumuz da yaralanmıştır. Hastanelere başvuran 21 vatandaşımızın 3’ü taburcu edilirken 18’inin tedavilerine devam edilmektedir. Yedisu ilçesi Yeşilgöl köyünde 2 ev, Erzurum Çat Dorabi mezrasında 9 ahır ve 12 ev hasar görmüştür” denildi.

Hayatını kaybeden güvenlik korucusu Cengiz Pullu’nun (45) 4 çocuk babası olduğu öğrenildi. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Pullu’nun ailesiyle telefonda görüşerek başsağlığı diledi. Enkazdan yaralı kurtarılan güvenlik korucusu İsa Kumral ise Erzurum’da kaldırıldığı hastenede tedavi altına alındı.

Oğlunu enkazdan çıkardı

Kaynarpınar köyünde yaşayan Yıldız ailesinin oturduğu evin bir bölümü yıkıldı. Molozların altında kalan 3.5 yaşındaki Musa Yıldız’ı annesi Jale Yıldız kurtardı. Yaralanan küçük çocuk 112 Acil Servis ekiplerince Bingöl Devlet Hastanesi’ne kaldırıldı. Anne Yıldız, “Çocuk koltukta uyuyordu. Deprem olduğu anda ona ulaşmak için koştuğum esnada duvar olduğu gibi yıkıldı çocuğun üstüne. Koca bir taş komple çocuğun gövdesine geldi. O taşı kenara attığım gibi ayağıma da düştü. Taşı attıktan sonra gözüm başka bir şeyi görmedi, oğlumu toprağın arasından çıkardım, hemen dışarı koştum” diye konuştu. Yıldız, başından darbe alan oğlunun tedavisinin devam ettiğini belirtti.

‘Yaraları saracağız’

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay, İçişleri Bakanı Süleyman Soylu ile Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın talimatıyla incelemelerde bulunmak üzere Bingöl’e gitti. Oktay, yaptığı açıklamada şunları söyledi: “Köy ve mezralarımızın her birini yerinde kontrol ediyoruz. Karlıova ve köylere 1300’ün üzerinde çadır şu an ulaştı. Hasar tespit çalışmalarımız fiilen başlamıştır. Tamamlanana kadar devam edecektir. Tüm bakanlıklarımızla, yereldeki yöneticilerimizle ekip olarak buradayız. Ne gerekiyorsa yapılacaktır, yapılmaktadır. Yapılması ve alınması gereken kararlar varsa da yine birlikte alıyor olacağız. Yaraları bir an önce saracağız inşallah.”

Kılıçdaroğlu bilgi aldı

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu da Bingöl Valisi Kadir Ekinci ile telefonda görüşerek depreme ilişkin bilgi aldı. CHP’den yapılan yazılı açıklamaya göre, Vali Ekinci’den depreme ilişkin detaylı bilgi alan Kılıçdaroğlu, geçmiş olsun dileklerini iletti.