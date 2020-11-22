Kapadokya’da balonlar sis içinde havalandı

Sivil Havacılık Genel Müdürlüğü onayıyla gerçekleştirilen turda, zaman zaman sisin arasında kaybolan balonlar birbirinden güzel görüntüler oluşturdu. Yer yer görüş mesafesinin 150 metreye kadar düştüğü bölgede, günün ilk ışıklarıyla Göreme beldesinden yükselen sıcak hava balonları, yaklaşık bir saatlik turun ardından farklı vadilere iniş yaptı.

Tura katılan yabancı turistler, çok güzel manzaraya sahip Kapadokya’da, balon turu yapmanın harika bir his olduğuna dikkat çekerek sisler arasında uçma deneyimini ise çok daha fantastik bulduklarını söylediler.