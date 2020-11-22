22.11.2020 - 07:00 |
Kapadokya’da balonlar sis içinde havalandı
Doğal, tarihi ve kültürel zenginlikleriyle UNESCO Dünya Kültür Mirası Listesi’nde yer alan Kapadokya’da, dün sabah saatlerinde etkili olan sis, sıcak hava balon turlarına engel olamadı.
Sivil Havacılık Genel Müdürlüğü onayıyla gerçekleştirilen turda, zaman zaman sisin arasında kaybolan balonlar birbirinden güzel görüntüler oluşturdu. Yer yer görüş mesafesinin 150 metreye kadar düştüğü bölgede, günün ilk ışıklarıyla Göreme beldesinden yükselen sıcak hava balonları, yaklaşık bir saatlik turun ardından farklı vadilere iniş yaptı.
Tura katılan yabancı turistler, çok güzel manzaraya sahip Kapadokya’da, balon turu yapmanın harika bir his olduğuna dikkat çekerek sisler arasında uçma deneyimini ise çok daha fantastik bulduklarını söylediler.
10 dakika içerisinde 4 farklı ceza yediBursa’da, sokağa çıkma kısıtlamasının başlamasıyla otomobiliyle alkollü bir şekilde trafik çevirmesine giren Z.D.(52), otomobilinden indikten sonra yaya olarak kaçmaya çalışırken polis ekipleriyle yaşanan nefes kesen kovalamaca sonucunda yakalandı. Polis ekipleri tarafından gözaltına alınan Z.D.’ye 10 dakika içerisinde 4 farklı suçtan ceza uygulanırken, ehliyetsiz sürücünün otomobili ise bağlandı