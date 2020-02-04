Kapı önlerindeki ayakkabı ve terlikleri alıp, kaçtı

Muradiye Mahallesi Pınarbaşı Caddesi üzerinde bulunan bir apartmanda, hırsızlık olayları artınca bina sakinleri güvenlik kamerası taktırdı. Ancak önceki gün apartmana giren kimliği belirsiz 2 kişi, dairelerin kapıları önündeki ayakkabılıkları alıp, kaçtı. Birkaç saat sonra yine aynı apartmana şüpheli 2 kişi girdi. İkili de ilk hırsızlıktan geride kalan ayakkabı ve terlikleri aldı. Hırsızlık olayları ve şüphelilerin rahat tavırları, güvenlik kamerası tarafından saniye saniye görüntülendi. Polis, şüphelileri yakalamak için çalışma başlattı.