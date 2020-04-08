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08.04.2020 - 14:11 | | DHA

Kapıcı Corona'ya yakalandı, apartman karantinaya alındı!

Kayseri’de, bina görevlisi Feramuz A. (31) ve 1 hafta önce İstanbul'dan yanına gelen babası Suat A'nın (67) corona virüs testi pozitif çıkınca, 32 ailenin yaşadığı apartman karantinaya alındı.

Kapıcı Corona'ya yakalandı, apartman karantinaya alındı!

Kocasinan ilçesi Sancaktepe Mahallesi 4356'ncı Sokakta bulunan Karepark Apartmanı'nda bina görevlisi olarak çalışan Feramuz A. ile bir hafta önce İstanbul'dan gelen babası Suat A, dün yüksek ateş ve öksürük şikayetiyle Kayseri Şehir Hastanesi'ne başvurdu. Tedavi altına alınan baba ve oğlunun corona virüs testi pozitif çıktı.

Bunun üzerine 32 ailenin yaşadığı apartman dün akşam saatlerinde karantinaya alındı. Feramuz A.'nın görevli olması nedeniyle binada oturanlarla temaslı olabileceği düşüncesiyle 8 katlı apartmanın giriş kapısı, polis ekipleri tarafından kapatılarak mühürlendi. Binaya giriş ve çıkışlar durduruldu. Ekipler bina çevresinde geniş güvenlik önlemi aldı.

Binada oturanların, 14 gün karantina altında tutulacağı belirtildi. Bina sakinlerinden Ömer Bayram, evinin penceresine çıkarak basın mensuplarına yaptığı açıklamada "Binada yaşayan bir kardeşimize hastalık bulaşmış. Allah acil şifalar versin. Şu anda karantinaya alındık. Çok sıkıcı bir durum. Evin içinde bulunuyoruz. Bekçi ve polis kardeşlerimiz sağ olsun bizlere yardımcı oluyor. İhtiyaçlarımızı karşılıyorlar. 14 gün karantina altında kalacağız. Allah herkesin yardımcısı olsun. Binaya şuan kimse girip, çıkamıyor" dedi.

 

 

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