Kapıdan giremeyince duvarı delip girdiler

Türkiye genelinde yeni tip korona virüs nedeniyle kahvehanelerde oyun oynamak yasaklandı. Bu nedenle Adana Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğüne bağlı Ahlak Büro Amirliği ekipleri denetimlerini sıklaştırdı. Polisin bu denetimleri sırasında 16 kahvehanede kapalı olmasına rağmen kumar oynatıldığını belirledi.

Polis bu adreslere baskın yaptı. Baskında 123 kişinin kumar oynadığı belirlenerek pandemi kurallarına uymamaktan 421 bin 750 lira para cezası makbuzu kesildi. Ayrıca kumar oynanan yerlerde 5 bin 570 lira para ele geçirildi. 17 şahsa kumar oynatmaktan adli işlem başlatıldı.

Sarıhamzalı Mahallesi'nde daha önce kumar oynatıldığı için mühürlenen kahvehanede vatandaşların duvarı delip buradan girerek kumar oynadığı tespit edildi. Kahvehane sahibine ise mühür kırmaktan ayrıca işlem yapıldı.