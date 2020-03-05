‘Kaplan komutanı vuruldu’ iddiası

Milli Savunma Bakanlığı (MSB), Basın Halkla İlişkiler Müşavirliği Plan, Koordinasyon ve Analiz Şube Müdürü Albay Olcay Denizer, İdlib’de devam eden Bahar Kalkanı Harekâtı’na ilişkin dün sabah saatlerinde bilgilendirme yaptı. Harekat alanına Esad rejiminin açtığı ateş sonucu iki askerin şehit olduğunu, altı askerin de yaralandığını belirten Denizer, bölgede tespit edilen hedeflerin derhal ateş altına alındığını ve hedeflerin vurulmaya devam edildiğini kaydetti.



Denizer, “Harekâtın başlangıcından bu yana 3 uçak, 8 helikopter, 3 İHA, 151 tank, 47 top/obüs, 52 ÇNRA, 8 hava savunma füze sistemi, 12 tanksavar silahı, 4 havan, 24 zırhlı araç, 27 zırhlı muharebe aracı, 34 silahlı pikap, 60 askeri araç ve 10 mühimmat deposu imha edilmiştir. 3 bin 138 rejim unsuru etkisiz hale getirilmiştir” dedi.



Serakib ve çevresinde saldırılarını artıran rejim ordusu, İdlib’in güney batısındaki Neyrab’a birçok cepheden saldırı başlattı. Saldırıya karşı koyan muhalifler, TSK’nın topçu ve hava desteği ile rejim ordusunu püskürttü. Rejim ordusunun Serakib’teki ileri hatlarında bulunan öncü kuvvetleri de SİHA’larla etkili vuruldu. Yoğun top ve tankçı atışları ile rejim unsurları büyük kayıp verdi. TSK’ya ait SİHA’lar önceki gece, Serakib civarında Suriye ordusuna ait bir adet Pantsir S-1 (SA-22) ve Rus yapımı BUK-M2 (SA-17) orta menzilli hava savunma füze sistemini imha etti. Rejime bağlı Kaplan Kuvvetleri Komutanı Tuğgenaral Süheyl Hasan’ın da Serakib’te TSK’nın SİHA atışı sonucu ağır şekilde yaralandığı ileri sürüldü. Esad’a yakın askerlerden biri olan Hasan, Rusya’nın Suriye’de en çok destek verdiği komutanların başında geliyor.



Rus güçleri çekildi



Bölgede çatışmaların Serakib’in dış kesimlerine kadar yayılması üzerine önceki gün kasabaya konuşlanan Rus askeri polisi, saldırılara maruz kalmamak için dün Serakib’den ayrılmaya başladı.



TSK’nın desteği ile rejim unsurlarına yönelik dün karşı saldırıya geçen muhalif gruplar, sahada yeniden ilerlemeye başladı. Çatışmalar, dün öğleden sonra Serakib’in batı cephesinde bulunan Tirinbe ile kuzey batısında yer alan Afis cephesinde yoğunlaştı. Saldırıda dokuz rejim askeri öldürüldü.



Muhalif güçlerinin bir çok cephede saldırıya geçmesi üzerine Rus ve rejim savaş uçakları, bölgede birçok noktayı yoğun bombaladı. Rus savaş uçakları 81 hava saldırısı düzenlerken, rejim uçakları ise bölgede en az 27 hava saldırısı gerçekleştirdi. Bölgedeki kaynaklar, TSK’ya ait F16’ların dün bir rejim uçağına atış yaptığını, ancak rejim uçağının isabet almadığını bildirdi. Muhaliflerin de Sarmin üzerindeki bir SU-22’ye Manpads attığı, ancak uçağın saldırıdan kaçmayı başardığını bildirdi.



Öte yandan Rusya Savunma Bakanlığı Sözcüsü İgor Konaşenkov, yaptığı açıklamada İdlib’deki muhalif mevzilerin Türk gözlem noktalarıyla birleştiğini iddia etti.