27.04.2020 - 03:30 |
Kapşon Nasıl Yazılır? Tdk Sözlük'te Kapüşon Mu Yoksa Kapçon Olarak Mı Yazıyor? İşte Doğru Yazılışı
Dilimizde bazı kelimelerin doğru yazılışı ile ilgili birçok hata yapılmaktadır. Bu kelimeler nasıl yazılır soruları en çok sorulan sorulardan birisidir. Bu kelimenin birisi ise Kapşon kelimesidir. Peki Kapşon kelimesinin eş anlamlısı nedir. Eş anlamı olan sözcükler nelerdir? Bu soruların cevaplarını sizler için detayları ile hazırladık.
Türk Dil Kurumunun sitesinde sıklıkla kelimelerin doğru yazılışları ile ilgili araştırmalar yapılmaktadır. En çok birleşik kelimeler de hatalar yapılmaktadır. Bu kelimelerden birisi de Kapşon kelimesidir.
KAPŞÖN NASIL YAZILIR?
TDK imla kılavuzunda kapşon ya da kapüşon maddesi yoktur ama TDK sözlüğünde bu kelime "kapüşon" şeklinde yer alır.
Dil Derneği'nin yazım kılavuzunda da "kapüşon" yazımının doğru olduğu belirtilmektedir.
Kelimenin Fransızca kökü olan capuchon'un söylenişine uygun olan yazım da budur. Doğru yazım "kapüşon" şeklindedir.
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