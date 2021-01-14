Kar (kış) lastiği cezası ne kadar 2021? Kış lastiği kimlere zorunlu, özel araçlarda kış lastiği zorunlu mu?

Kış lastiği, İstanbul'a ve Türkiye'nin her köşesine kar yağmasıyla birlikte en çok sorgulanan konular başında yer alıyor. Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığınca, Karayolları Trafik Kanunu'nda yer aldığı şekilde şehirlerin iklim koşulları göz önünde bulundurularak kar lastiği zorunluluğu başlıyor. İstanbul'da kış lastiği zorunluluğu başladı mı? Kış lastiği takmama cezası ne kadar oldu? İşte, detaylar...

KIŞ LASTİĞİ CEZASI NE KADAR 2021?

Karayolları trafik kanunda belirtildiği şekilde 2021 yılı için kış lastiği cezası 835 TL'dir. Kesilen ceza 15 gün içerisinde ödenirse %25 indirim uygulanarak 626,75 TL ödenir. Ceza puanı ise 10'dur.

KIŞ LASTİĞİ ZORUNLULUĞU NE ZAMAN BAŞLIYOR?

Şehirler arası yük ve yolcu taşıyan ticari araçlarda kış lastiğini değiştirme zorunluluğu 1 Aralık'ta başladı. Lastiğin değişim ücreti, ebada göre 60 ile 125 lira arasında değişiyor. Denetimler ise Bakanlığın yetkilendirdiği personelin yanında Emniyet Genel Müdürlüğü, Jandarma Genel Komutanlığı, Ticaret Bakanlığı'nın sınır kapılarındaki birimleri ve belediyelerin denetim birimlerince yapılıyor.

KIŞ LASTİĞİ KİMLERE ZORUNLU

Yük ve yolcu taşımacılığı yapanların yanı sıra hususi araçlar için uygulama zorunlu değil, ancak can ve mal güvenliğiyle sorunsuz seyahat için kış şartlarında tüm araçlarda kış lastiği kullanmasına önemle vurgu yapılıyor. Kış lastikleri, 7 derecenin altındaki sıcaklıklarda, ıslak, karlı ve çamurlu zeminlerde yaz lastiklerine oranla daha iyi yol tutuş ve yüksek güvenlik sağlıyor.