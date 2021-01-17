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17.01.2021 - 14:59 | | DHA

Kar yağışına dayanamayan ağaç cipin üzerine devrildi

Düzce'de dallarında biriken karın ağırlığını kaldıramayan çam ağacı park halindeki cipin üzerine devrildi. Araç hasar görürken, itfaiye ekibi ağacı aracın üzerinden kaldırdı.

Kar yağışına dayanamayan ağaç cipin üzerine devrildi
Kar yağışına dayanamayan ağaç cipin üzerine devrildi
Kar yağışına dayanamayan ağaç cipin üzerine devrildi
Kar yağışına dayanamayan ağaç cipin üzerine devrildi
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Olay öğle saatlerinde, Düzce Kültür Mahallesi Mehmet Akif Sokak'ta meydana geldi. Yoğun kar yağışı nedeniyle üzerinde kar biriken çam ağacı karın ağırlığını kaldırmayarak park halindeki Mine Özçelik’e ait cipin üzerine devrildi. Araç hasar görürken, devrilen ağaç ise itfaiye ekiplerinin yaptığı çalışma sonrasında aracın üzerinden kaldırıldı.

 

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