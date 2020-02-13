Karabük, Kastamonu ve Konya'da okullar tatil edildi mi? Valilikten kar tatili açıklaması geldi mi?

Karabük, Kastamonu ve Konya'da kar yağışı etkisini sürdürmeye devam ediyor. Olumsuz hava koşulları eğitim ve ulaşımda aksamaların yaşanmasına neden olurken özellikle Karadeniz'in iç kesimleri, İç Anadolu ve Doğu Anadolu Bölgesinde etkili olan şiddetli kar yağışı nedeniyle birçok ilden kar tatili haberleri peş peşe geldi. Kar tatili haberlerinin peş peşe gelmesinin ardından vatandaşlar Karabük, Kastamonu ve Konya'da okullar tatil mi sorusuna yanıt aramaya başladı. Peki hangi il ve ilçelerde okullar tatil edildi?

KARABÜK, KASTAMONU VE KONYA'DA OKULLAR TATİL Mİ?

Karabük, Konya ve Kastamonu Valiliğinden kar tatiline ilişkin henüz bir açıklama yapılmamıştı. Açıklama yapılır yapılmaz haberimiz güncellenecektir.