MİLLİYET ANA SAYFA
Geri Dön
HaberlerGündem Haberleri Karabük, Kastamonu ve Konya'da okullar tatil edildi mi? Valilikten kar tatili açıklaması geldi mi?
ABONE OL
13.02.2020 - 07:35 |

Karabük, Kastamonu ve Konya'da okullar tatil edildi mi? Valilikten kar tatili açıklaması geldi mi?

Yurdu etkisi altına alan kar yağışı Karadeniz Bölgesinin iç kesimleri ve İç Anadolu Bölgesinin yanı sıra Doğu Anadolu Bölgesinde şiddetli soğuklar ile birlikte devam ediyor. Etkili olan yoğun kar yağışı nedeniyle birçok il ve ilçede ikamet eden vatandaşlar okullar bugün tatil mi hangi il ve ilçelerde okullar tatil edildi sorusuna yanıt arıyor. Peki Karabük, Kastamonu ve Konya'da okullar bugün tatil mi?

Karabük, Kastamonu ve Konya'da okullar tatil edildi mi? Valilikten kar tatili açıklaması geldi mi?

Karabük, Kastamonu ve Konya'da kar yağışı etkisini sürdürmeye devam ediyor. Olumsuz hava koşulları eğitim ve ulaşımda aksamaların yaşanmasına neden olurken özellikle Karadeniz'in iç kesimleri, İç Anadolu ve Doğu Anadolu Bölgesinde etkili olan şiddetli kar yağışı nedeniyle birçok ilden kar tatili haberleri peş peşe geldi. Kar tatili haberlerinin peş peşe gelmesinin ardından vatandaşlar Karabük, Kastamonu ve Konya'da okullar tatil mi sorusuna yanıt aramaya başladı. Peki hangi il ve ilçelerde okullar tatil edildi?

KARABÜK, KASTAMONU VE KONYA'DA OKULLAR TATİL Mİ?

Karabük, Konya ve Kastamonu Valiliğinden kar tatiline ilişkin henüz bir açıklama yapılmamıştı. Açıklama yapılır yapılmaz haberimiz güncellenecektir.

 

 

Kontrolden çıkan otomobil evin duvarını yıktıADANA'da kontrolden çıkan otomobilin çarptığı telefon direği ve bir evin duvarı yıkıldı. Kazada, otomobildeki 4 kişi yaralandı.
daha fazla video için

GÜNCEL HABERLER

İlginizi Çekebilecek Diğer Haberler

Orhan Veli Kanık’ın simit fırını ihalede

Orhan Veli Kanık’ın simit fırını ihalede

Arabası olan herkesi ilgilendiriyor! Büyük masraf açabilir

Arabası olan herkesi ilgilendiriyor! Büyük masraf açabilir

Zorla senet imzalatıyorlardı

Zorla senet imzalatıyorlardı

Güneşin doğmayı unuttuğu yer!

Güneşin doğmayı unuttuğu yer!

Sıradaki Haber