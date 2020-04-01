01.04.2020 - 17:35 | | DHA
Karabük’te lokomotifin altında kalan kadın öldü!
Karabük’te, evine gitmek için tren yolundan geçen Elif Kalkancı (43), geri manevra yapan lokomotifin altında kalarak hayatını kaybetti.
Karabük Tren Garı'nda yaşanan kaza öğle saatlerinde meydana geldi. Evine gitmek için rayların üzerinden geçmeye çalışan Elif Kalkancı’ya, gar içerisinde manevra yapan lokomotif çarptı. Lokomotifin altında kalarak metrelerce sürüklenen Kalkancı, olay yerinde hayatını kaybetti.
Yapılan incelemenin ardından Elif Kalkancı’nın cansız bedeni morga kaldırıldı. Makinist ise ifadesi alınmak üzere emniyet müdürlüğüne görüldü. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan belediyelerin bağış kampanyasıyla ilgili açıklamaCumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, AK Parti İl Başkanları ile video konferans toplantısında konuştu. Erdoğan, "Biz Bize Yeteriz Türkiyem sloganıyla bir yardım kampanyası başlattık. Toplanan paralar gerçek ihtiyaç sahipleri tespit edilerek onlara dağıtılacaktır. Devlet içinde devlet olmanın anlamı yoktur. Bu bakımdan da şu ana bu kampanyalar sadece devletimizin, cumhurbaşkanlığı makamının açıklamış olduğu birimler tarafından yürütülmektedir" dedi.