26.03.2020 - 04:10 | | AA
Karabük'te otomobil devrildi! 1 ölü, 3 yaralı
Karabük'te devrilen otomobildeki 1 kişi öldü, 3 kişi yaralandı.
Alınan bilgiye göre, Erdem İncebacak yönetimindeki 78 AAJ 636 plakalı otomobil, Kapullu bölgesinde devrildi.
Kazada, araçta bulunan Bircan Değirmenci (40) yaşamını yitirdi, sürücü İncebacak, Harun Değirmenci ve Celal Sezer yaralandı.
Yaralılar sağlık ekiplerince Karabük Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı.
Sağlık Bakanı Koca: Ölü sayısı 59 oldu, toplam vaka sayısı da 2433'e yükseldiSağlık Bakanı Fahrettin Koca son durumu açıkladı, Bakan Koca, "SON 24 SAATTE 5.035 test sonuçlandı. 561 tanı kondu. 15 hastamız hayata veda etti. Bugüne dek kaybettiğimiz hasta sayısı 59. Toplam hasta sayımız 2.433. SAYILAR, KAYIP ACISINI, ENDİŞEYİ İFADE EDEMEZ. Sıfır riskle yaşamaya çalışalım. Bizi hayata tedbir bağlar." ifadelerini kullandı.