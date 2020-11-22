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22.11.2020 - 13:34 | | AA

Karabük'teki Keltepe Kayak Merkezi beyaza büründü

Karabük'teki Keltepe Kayak Merkezi, kar yağışının ardından beyaza büründü.

Karabük'teki Keltepe Kayak Merkezi beyaza büründü

Gece saatlerinde başlayan kar yağışı, Gençlik ve Spor Bakanlığınca yapımı tamamlanan ve yıl başında hizmete giren 2 bin rakımlı kayak merkezinin bulunduğu alanda etkili oldu.

Yağış nedeniyle kayak merkezinin zirvesi beyaza bürünürken, araç ve ağaçların üzerinde kar birikti.

Kayak merkezinde kar kalınlığı 5 santimetreyi geçti.

Sıcaklığın en yüksek sıfırın altında 2, en düşük sıfırın altında 5 derece ölçüldüğü Keltepe Kayak Merkezi'nde gün içinde çok bulutlu hava bekleniyor.

 

Otobüsün camından direk girdi, şoförü kıl payı ölümden döndüGAZİOSMANPAŞA'da kamyon dorsesine takılan kablo, bağlı bulunduğu elektrik direğini yerinden söktü. Kaldırımdan sökülen direk, durağa yanaşmakta olan otobüsün ön camından içeri girdi. Son anda eğilerek kendisini sola atan otobüs şoförü kıl payı ölümden döndü.
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