Ä°stanbul BeyoÄŸlu KarakÃ¶y Sahilinde deniz Ã¼zerinde biriken Ã§Ã¶p tabakalarÄ± gÃ¶renlerin tepkisine neden oldu.

Ä°stanbul BoÄŸazÄ±nÄ± kullanan gemilerden ve Ã§evredeki insanlar tarafÄ±ndan atÄ±lan Ã§Ã¶plerin kÄ±yÄ±ya vurmasÄ±yla KarakÃ¶y Sahili'nde Ã§irkin gÃ¶rÃ¼ntÃ¼ler oluÅŸtu. Ä°stanbul BoÄŸazÄ± Ã¼zerinde oluÅŸan kirlilik sebebiyle deniz anasÄ± sayÄ±sÄ±nda da artÄ±ÅŸ yaÅŸandÄ±.

BOÄžAZDAKÄ° KÄ°RLÄ°LÄ°ÄžÄ° GÃ–RÃœNCE MÃœÅžTERÄ°LERÄ°N YEMEK YÄ°YESÄ° GELMÄ°YOR



NormalleÅŸme sÃ¼reciyle KarakÃ¶y Sahili'ndeki restoranlarÄ±nÄ± aÃ§an Ferit GÃ¼mÃ¼ÅŸ, "Manzara iyi deÄŸil tabi. Burada deniz ve Ayasofya manzaralÄ± yemek yiyelim diyorlar ama denizdeki kirliliÄŸi gÃ¶rÃ¼nce yemek yiyesi bile gelmiyor. Oturmuyorlar, oturduklarÄ± zamanda denizlerin ve boÄŸazÄ±n neden kirli olduÄŸunu merak ediyorlar ve mevcut duruma iyi bakmÄ±yorlar. Buralara iyi bakmamÄ±z lazÄ±m. Her Ã¼lkede bÃ¶yle gÃ¼zellikler bulamazsÄ±nÄ±z. Bu halde gÃ¶rmemiz iyi deÄŸil. BurasÄ± bulunulmaz bir ÅŸehir. DeÄŸerini bilmemiz lazÄ±m" ifadelerini kullandÄ±.