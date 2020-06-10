MÄ°LLÄ°YET ANA SAYFA
Geri DÃ¶n
HaberlerGündem Haberleri Karaköy Sahili çöp içinde
ABONE OL
10.06.2020 - 13:06 | | DHA

Karaköy Sahili çöp içinde

KarkÃ¶y sahil ÅŸeridinde kÄ±yÄ±ya vuran Ã§Ã¶plerin oluÅŸturduÄŸu kirlilik kameralara yansÄ±dÄ±.Â

Karaköy Sahili çöp içinde

Ä°stanbul BeyoÄŸlu KarakÃ¶y Sahilinde deniz Ã¼zerinde biriken Ã§Ã¶p tabakalarÄ± gÃ¶renlerin tepkisine neden oldu.

Ä°stanbul BoÄŸazÄ±nÄ± kullanan gemilerden ve Ã§evredeki insanlar tarafÄ±ndan atÄ±lan Ã§Ã¶plerin kÄ±yÄ±ya vurmasÄ±yla KarakÃ¶y Sahili'nde Ã§irkin gÃ¶rÃ¼ntÃ¼ler oluÅŸtu. Ä°stanbul BoÄŸazÄ± Ã¼zerinde oluÅŸan kirlilik sebebiyle deniz anasÄ± sayÄ±sÄ±nda da artÄ±ÅŸ yaÅŸandÄ±.

BOÄžAZDAKÄ° KÄ°RLÄ°LÄ°ÄžÄ° GÃ–RÃœNCE MÃœÅžTERÄ°LERÄ°N YEMEK YÄ°YESÄ° GELMÄ°YOR

NormalleÅŸme sÃ¼reciyle KarakÃ¶y Sahili'ndeki restoranlarÄ±nÄ± aÃ§an Ferit GÃ¼mÃ¼ÅŸ, "Manzara iyi deÄŸil tabi. Burada deniz ve Ayasofya manzaralÄ± yemek yiyelim diyorlar ama denizdeki kirliliÄŸi gÃ¶rÃ¼nce yemek yiyesi bile gelmiyor. Oturmuyorlar, oturduklarÄ± zamanda denizlerin ve boÄŸazÄ±n neden kirli olduÄŸunu merak ediyorlar ve mevcut duruma iyi bakmÄ±yorlar. Buralara iyi bakmamÄ±z lazÄ±m. Her Ã¼lkede bÃ¶yle gÃ¼zellikler bulamazsÄ±nÄ±z. Bu halde gÃ¶rmemiz iyi deÄŸil. BurasÄ± bulunulmaz bir ÅŸehir. DeÄŸerini bilmemiz lazÄ±m" ifadelerini kullandÄ±.

Bilim Kurulu üyesi Mustafa IlÄ±calÄ±'dan mesai saati açÄ±klamasÄ±: Mesailerde kademelendirme yapacaÄŸÄ±zSon dakika haberine göre Toplu UlaÅŸÄ±m Bilim Kurulu BaÅŸkanÄ± Prof. Dr. Mustafa IlÄ±calÄ±, "Kovid sürecinde gördük ki bazÄ± iÅŸler rahatlÄ±kla evden yapÄ±labiliyor. BazÄ± iÅŸlerin ofisten deÄŸil de evden yapÄ±lmasÄ±nÄ± saÄŸlamamÄ±z lazÄ±m. Ä°lk olarak mesailerde kademelendirme yapacaÄŸÄ±z" dedi.
daha fazla video iÃ§in

GÜNCEL HABERLER

Ä°lginizi Çekebilecek DiÄŸer Haberler

Ä°ki kardeÅŸ, CumhurbaÅŸkanÄ±'ndan istedikler tavÅŸana kavuÅŸtu

Ä°ki kardeÅŸ, CumhurbaÅŸkanÄ±'ndan istedikler tavÅŸana kavuÅŸtu

Emeklilikte yeni dönem! Çift maaÅŸ ve...

Emeklilikte yeni dÃ¶nem! Ã‡ift maaÅŸ ve...

Tam 90 yÄ±l geçti! TopraÄŸa hüzün düÅŸüren anlaÅŸma

Tam 90 yÄ±l geÃ§ti! TopraÄŸa hÃ¼zÃ¼n dÃ¼ÅŸÃ¼ren anlaÅŸma

Kamyonetle otomobil çarpÄ±ÅŸtÄ±! Çok sayÄ±da yaralÄ± var

Kamyonetle otomobil Ã§arpÄ±ÅŸtÄ±! Ã‡ok sayÄ±da yaralÄ± var

SÄ±radaki Haber