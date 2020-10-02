Karaköy'de başörtülü kadınlara saldırı davası yeniden görüldü

İstanbul Karaköy'de iki başörtülü kadına saldırdığı iddiasıyla 4 ayrı suçtan 2 yıl 9 ay 17 gün hapis cezasına çarptırılarak hükmün açıklanması geri bırakılan ancak aldığı ceza üst mahkemece kaldırılan sanık Semahat Yolcu yeniden hakim karşısına çıktı. Olayın psikolojik rahatsızlık geçirmesinden kaynaklandığını belirten sanık Semahat Yolcu, halen ilaç tedavisi gördüğünü ve pişman olduğunu söyledi. Savcı, sanık hakkında 4 suçtan toplam 11 yıla kadar hapis talep etti.

"ŞİZOFREN TEŞHİSİM VARDIR"

İstanbul 60. Asliye Ceza Mahkemesi'ndeki duruşmaya, tutuksuz sanık Semahat Yolcu ile taraf avukatları katıldı. Sanık Semahat Yolcu savunmasında, "Şizofren teşhisim ve duygu durum bozukluğu teşhisim vardır. Cezaevinde bulunduğum süre içinde Bakırköy Ruh ve Sinir Hastalıkları Hastanesi'nde yattım. Tahliye olduktan sonra da yattım. Bilinçsiz bir şekilde kendi kendime yaptığım bir şeydi. Sanatçı olduğum için tirad yazıyordum kafamda. Gözlerim takılı kalmış bir yere ve şikayetçileri üzerlerine alınmışlar. Sonradan kendilerinden özür diledim. Yanlış anlaşılmadan kaynaklandı. Bir dönem psikolojik rahatsızlık geçirdiğim için oldu. Halen ilaç tedavisi görüyorum. Özür dilerim. İlk defa böyle bir şey yaşadım. Kesinlikle böyle bir davranışta bulunacak biri değilim. Suçsuzum, beraatimi talep ederim" dedi.

ŞİKAYETÇİ AVUKATLARI: "CEZALANDIRILSIN"

Şikayetçi avukatları Ümit Kudbay ve Nihal Yıldız ise sanığın pişmanlık göstermediğini, cezalandırılmasını ve hakkında hükmün açıklanmasının geri bırakılmamasını talep ettiler.

SAVCI MÜTALAASINI VERDİ

Duruşma savcısı esas hakkındaki mütalaasında, "Halkı kin ve düşmanlığa tahrik veya aşağılama" suçundan kamu davası açılmışsa da sanığın kişiliği ve kastı, olayın oluş şekli değerlendirildiğinde kamu güvenliği bakımından yakın ve açık tehlike oluşturacak şekilde alenen tahrik unsurlarının oluşmadığını belirtti. Savcı, sanık hakkında "İnanç hürriyetinden kaynaklanan yaşam tarzına ilişkin tercihlere müdahale etme", "Birden fazla kişiye hakaret", "Tehdit" ve "Basit yaralama" suçlarından toplam 3 yıl 2 ay 15 gün hapis 11 yıla kadar hapisle cezalandırılmasını talep etti.

SANIK: PİŞMANIM

Sanık Semahat Yolcu mütalaaya karşı, "Pişmanım. Doktora geç gidişim ve ilaç tedavisine geç başlamam sebebiyle oluşan olaydır. Temas oldu. Yaralama amacım yoktu. Kendi kendime söylenerek gidiyordum. Kafamda Fetullahçı terör örgütü ile bir şeyler kurmuştum ona karşı bir tepkiydi. Kişisel değil. Başı kapalı olduğu için değil. O an başı açık birisi de olabilirdi. Daha önceki olayda başı açık olan biri vardı. İnanç özgürlüğüne saygılıyım. Saygısızlığım yok kimseye. Özür diliyorum" dedi.

SON SAVUNMA İÇİN ERTELENDİ

Şikayetçi avukatları, sanığın ıslahı doğrultusunda cezalandırılması talebinde bulundular. Mahkeme, sanık ve avukatının mütalaaya karşı son savunmasını hazırlaması için duruşmayı erteledi.

KADEM: EMSAL BİR CEZAYA HÜKMEDİLMESİNİ TALEP EDİYORUZ

Duruşma sonrasında Kadın ve Demokrasi Derneği (KADEM) avukatları adına avukat Canan Sarı basın açıklaması yaptı. Sarı, sanığın "tahammülsüz, temel haklara saygısız, ayrıştırıcı zihniyetin örneğini ortaya koyduğunu" ifade ederek "Pişmanlık duymayan sanık Semiha Yolcu'ya erteleme yapılmamasını ve benzer bir suç daha işlemesinin dikkate alınarak, TCK madde 216 unsurlarını da içerdiğinden 'halkı kin ve düşmanlığa alenen tahrik etme' suçu hükümleri uyarınca emsal bir cezaya hükmedilmesini talep ediyoruz" dedi.

DAVANIN GEÇMİŞİ

Karaköy'de 15 Kasım 2019'da sokakta karşılaştığı başörtülü müştekilerden Feyza Yerlikaya'nın sol omuz kısmına vurduğu, arkadaşı Gamze İnce'ye de küfür ve hakarette bulunduğu iddia edilen sanık Semahat Yolcu, yaklaşık üç ay tutuklu kaldıktan sonra tahliye edilmişti. Sanık Semahat Yolcu, 21 Şubat 2020 tarihli duruşmada, "Hakaret" suçundan 1 yıl 2 ay, "Yaralama" suçundan 3 ay 10 gün, "zincirleme olarak tehdit" suçundan 6 ay 7 gün, "İnanç, düşünce ve kanaat hürriyetinin kullanılmasını engelleme" suçundan ise 10 ay hapis cezasına çarptırılmıştı. Mahkeme toplam 2 yıl 9 ay 17 gün hapis cezasına çarptırılan sanık hakkında hükmün açıklanmasını geri bırakılmasına karar vermişti. Bu karara müştekilerin avukatı Mustafa Doğan İnal itirazda bulunmuş, itirazı değerlendiren üst mahkeme olan İstanbul 38. Ağır Ceza Mahkemesi de hükmün açıklanmasının geri bırakılması kararının kaldırılmasına hükmetmişti. Mahkeme gerekçesinde, "sanığın pişmanlık ifadesi içermeyen savunma yapması" ve "benzer bir olay sebebiyle yürütülen kovuşturmaya rağmen yeniden suç işlemesinin" dikkate alındığı belirtildi.