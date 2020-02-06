Karaman, Sivas'ta okullar tatil mi? 6 Şubat Valilik açıklaması geldi mi?

Yurdumuzu etkisi altına alan olumsuz hava koşulları nedeniyle öğrenci ve veliler kar tatili aramalarını sıklaştırdı. Karaman ve Sivas'tada etkili olan olumsuz hava koşullarının ardından öğrenci ve veliler Karaman ve Sivas'ta bugün okullar tatil mi sorusuna yanıt aramaya başladı. Peki Karaman ve Sivas'ta bugün okullar tatil mi, Valilikten açıklama geldi mi?

KARAMAN VE SİVAS'TA OKULLAR TATİL Mİ?

Dün akşam saatlerinden itibaren birçok ilde etkili olan olumsuz hava koşulları nedeniyle öğrenci ve veliler okullar tatil edildi mi sorusuna yanıt arıyor. Karaman ve Sivas Valiği tarafından henüz yapılan bir açıklama yok. Valilik açıklamaları geldiği anda haberimiz güncellenecektir.

6 ŞUBAT KAR TATİLİ OLAN İL VE İLÇELER

Ağrı'da, olumsuz hava koşulları nedeniyle merkeze bağlı köy ve taşımalı eğitim yapılan okullarda yarın eğitime ara verildi. Öte yandan Tunceli'de etkili olan kar yağışı nedeniyle Ovacık ilçesinde 2 gün, süreyle, Nazımiye ilçesinde ise yarın okullar tatil edildi.

Valilikten konuyla ilgili yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi:

"Olumsuz hava şartlarından dolayı Ağrı Merkeze bağlı köy ve taşımalı eğitim yapılan okullarda eğitim ve öğretime 6 Şubat 2020 Perşembe günü 1 gün ara verilmesi uygun görülmüştür. İl Merkezindeki okullarımızda eğitim ve öğretime ara verilmemiştir."