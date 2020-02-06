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06.02.2020 - 08:11 |

Karaman, Sivas'ta okullar tatil mi? 6 Şubat Valilik açıklaması geldi mi?

Dün akşam saatlerinden itibaren etkili olumsuz hava koşulları nedeniyle bugün birçok il ve ilçe merkezinde kar yağışı bekleniyor. Karaman ve Sivas'ta öğrenciler dün akşam saatlerinden bu yana etkisini sürdüren olumsuz hava koşulları nedeniyle bugün okullar tatil edildi mi sorusuna yanıt aramaya başladı. Peki Karaman ve Sivas'ta bugün okullar tatil mi, Valilik açıklaması geldi mi?

Karaman, Sivas'ta okullar tatil mi? 6 Şubat Valilik açıklaması geldi mi?

Yurdumuzu etkisi altına alan olumsuz hava koşulları nedeniyle öğrenci ve veliler kar tatili aramalarını sıklaştırdı. Karaman ve Sivas'tada etkili olan olumsuz hava koşullarının ardından öğrenci ve veliler Karaman ve Sivas'ta bugün okullar tatil mi sorusuna yanıt aramaya başladı. Peki Karaman ve Sivas'ta bugün okullar tatil mi, Valilikten açıklama geldi mi?

 KARAMAN VE SİVAS'TA OKULLAR TATİL Mİ?

Dün akşam saatlerinden itibaren birçok ilde etkili olan olumsuz hava koşulları nedeniyle öğrenci ve veliler okullar tatil edildi mi sorusuna yanıt arıyor. Karaman ve Sivas Valiği tarafından henüz yapılan bir açıklama yok. Valilik açıklamaları geldiği anda haberimiz güncellenecektir.

6 ŞUBAT KAR TATİLİ OLAN İL VE İLÇELER

Ağrı'da, olumsuz hava koşulları nedeniyle merkeze bağlı köy ve taşımalı eğitim yapılan okullarda yarın eğitime ara verildi. Öte yandan Tunceli'de etkili olan kar yağışı nedeniyle Ovacık ilçesinde 2 gün, süreyle, Nazımiye ilçesinde ise yarın okullar tatil edildi.

Valilikten konuyla ilgili yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi:

"Olumsuz hava şartlarından dolayı Ağrı Merkeze bağlı köy ve taşımalı eğitim yapılan okullarda eğitim ve öğretime 6 Şubat 2020 Perşembe günü 1 gün ara verilmesi uygun görülmüştür. İl Merkezindeki okullarımızda eğitim ve öğretime ara verilmemiştir."

Sabiha Gökçen'de pistten çıkan uçaktan acı haber geldi!İstanbul'da Sabiha Gökçen Havalimanı'nda İzmir - İstanbul seferini yapan uçak iniş sırasında pistten çıktı. İstanbul Valisi Yerlikaya "Uçak pisten çıktıktan sonra 50- 60 metre sürükleniyor. TEM'den E-5'e bağlantı yolunun olduğu bu mevkide 30-40 metrelik yükseklikten buraya düşüyor. Uçakta 175 yolcu, 2 bebek, 6 mürettebat olmak üzere toplam 183 yolcu bulunuyordu." şeklinde konuştu. Sağlık Bakanı Koca yaptığı son dakika açıklaması ile "İstanbul'da hastanelere başvuru toplamda 179 kişi oldu. Maalesef 3 vatandaşımız hayatını kaybetti." ifadelerini kullandı. Kazası sonrasında kapatılan pistte uçuşlar yeniden başladı.
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