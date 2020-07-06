MİLLİYET ANA SAYFA
Geri Dön
HaberlerGündem Haberleri Karaman'da bir genç 12 katlı binanın çatısından atladı
ABONE OL
06.07.2020 - 10:32 | | DHA

Karaman'da bir genç 12 katlı binanın çatısından atladı

Karaman'da Cihan O. (25), 12 katlı binanın çatısından atlayarak, yaşamına son verdi. Cihan O.'nun kendisini boşluğa bıraktığı anlar, çevredekiler tarafından cep telefonu kamerasıyla kaydedildi. Gencin, cuma günü de intihara kalkıştığı öğrenildi.

Karaman'da bir genç 12 katlı binanın çatısından atladı

Cumhuriyet Mahallesi'nde oturan Cihan O., dün saat 19.30 sıralarında, 12 katlı binanın çatısına çıktı. Genci çatıda görenler, polis, itfaiye ve sağlık ekiplerine haber verdi. İhbarla olay yerine gelen ekiplerden müzakereci polis, genci inmesi için ikna etmeye çalıştı. Cihan O. ise ailevi sorunları olduğunu belirterek, atlayacağını söyledi. İtfaiye ekibi, hava yatağını hazır bulundururken, Cihan O., tüm ikna çabalarına rağmen kendisini boşluğa bıraktı. Sağlık görevlilerinin ambulansla Karaman Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne ağır yaralı götürdüğü Cihan O., kurtarılamadı. Cihan O.'nun kendisini boşluğa bıraktığı anlar, çevredekiler tarafından cep telefonu kamerasıyla kaydedildi. Gencin, cuma günü de 7 katlı binanın çatısında intihar girişiminde bulunduğu öğrenildi.

Sokak ortasında adamı tekme tokat döven kadınlar kameradaEsenyurt’ta 4 kadın tekme ve tokatlarla bir adama saldırdı, caddede yürüyen vatandaşlar ise neye uğradığını şaşırdı. Adamın ve kadınların eline geçeni birbirine fırlattığı kavga anı bir vatandaş tarafından cep telefonuna kaydedildi.
daha fazla video için

GÜNCEL HABERLER

İlginizi Çekebilecek Diğer Haberler

Kahvehanede şok baskın! Kumar oynayan 6 kişiye 12 bin 900 TL ceza

Kahvehanede şok baskın! Kumar oynayan 6 kişiye 12 bin 900 TL ceza

Emeklilik ve emekli maaşları ile ilgili flaş gelişme!

Emeklilik ve emekli maaşları ile ilgili flaş gelişme!

İşte patlamanın olduğu fabrika!

İşte patlamanın olduğu fabrika!

KPSS lisans - ÖABT başvuruları devam ediyor! KPSS ortaöğretim - önlisans - DHBT başvuru tarihleri ne zaman?

KPSS lisans - ÖABT başvuruları devam ediyor! KPSS ortaöğretim - önlisans - DHBT başvuru tarihleri ne zaman?

Sıradaki Haber