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24.06.2020 - 09:35 | | DHA

Karaman'da korkunç olay! Kapıda 'x' işaretiyle karşılaştılar, içeri girince...

Karaman'da akşam eve dönen çocukları, babaları Şuayip Ş.'yi (51) tavana bağlı ipte asılı buldu.

Karaman'da korkunç olay! Kapıda 'x' işaretiyle karşılaştılar, içeri girince...

Olay, saat 22.00 sıralarında Cumhuriyet Mahallesi 707 Sokak'ta bir apartmanda meydana geldi. Kamyon şoförü Şuayip Ş.'in çocukları akşam eve geldiklerinde, babalarını tavana bağlı ipte asılı bulunca, polis ve sağlık ekiplerine haber verdi. Gelen sağlık ekipleri, Şuayip, Ş.'nin öldüğünü belirledi. Şuayip Ş.'nin cansız bedeni yapılan incelemenin ardından otopsi için Karaman Eğitim ve Araştırma Hastanesi morguna kaldırıldı. Olayı duyup eve gelen Şuayip Ş.'nin yakınları sinir krizi geçirdi.

Bu arada, evde araştırma yapan polis, kapıda 'x' işaretleri gördü. Şuayip Ş.'nin komşuları da işaretlerin yeni çizilmiş olabileceğini söyledi.

Polis Şuayip Ş.'nin ölümüyle ilgili soruşturma başlattı.

 

Karamanda korkunç olay Kapıda x işaretiyle karşılaştılar, içeri girince...

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