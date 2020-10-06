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06.10.2020 - 13:31 | | DHA

Karaman'da otomobil takla attı, sürücü yaralı

Karaman'da kontrolden çıkan otomobil, refüjdeki beton dubaya çarpıp takla attı. Kazada sürücü Mustafa Kozan yaralandı.

Kaza, saat 09.00 sularında Ahmet Yesevi Mahallesi Alpaslan Türkeş Bulvarı'nda meydana geldi. Mustafa Kozan yönetimindeki 42 V 0530 plakalı otomobil, sürücüsünün kontrolünden çıkıp, refüjdeki beton dubaya çarparak takla attı. Kazada sürücü Kozan yaralandı. Yaralı sürücü, araç içinden çıkarılıp ambulansla Karaman Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı. Kazayla ilgili soruşturma sürüyor.

Bariyerlere çarpan otomobil araç kamerasına yansıdıEskişehir’de virajı alamayarak savrulan otomobilin bariyerlere çarpma anı araç kamerasına yansıdı.
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