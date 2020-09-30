‘Karanlığı Aydınlat’ kampanyasına Effie Ödülü

25 Kasım Kadına Yönelik Şiddete Karşı Uluslararası Mücadele Günü’nde başlayarak 10 Aralık Dünya İnsan Hakları Günü’ne kadar süren ‘16 Günlük Aktivizm’de her sene BM, sivil toplum kuruluşları, özel sektör, üniversiteler ve kamu kurumları çeşitli kampanyalara ev sahipliği yapıyor. Bu kapsamında BM Kadın Birimi Türkiye tarafından gerçekleştirilen ‘Karanlığı Aydınlat Kampanyası’ 2020 Effie Ödülleri’nde gümüş Effie ödülüne layık görüldü. Sivil toplum kuruluşları kategorisinde ödül alan kampanya geçtiğimiz sene kamusal alanda kadınlara yönelik şiddete dikkat çekmişti. Kadın ve erkekleri yaşadıkları kentlerde kendilerini güvende hissetmedikleri alanlara interaktif bir harita üzerinde birer ateş böceği koymaya, herkesi değişimin birer parçası olmaya davet etmişti. Işıklarını yanıp söndürerek birbirleriyle iletişim halinde olan ve karanlığı aydınlatan ateş böceklerinin umudun ve birliğin sembolü olarak kullanıldığı kampanya kapsamında yaklaşık 15 bin ateş böceği toplanmıştı.











Hedef siber şiddet

Effie ödüllü ateş böcekleri bu sene ise siber şiddeti hedef alarak çevrimiçi alanları aydınlatacak. Herkesin evde ve çevrimiçi platformlarda daha fazla vakit geçirmesine sebep olan Kovid-19 salgını, mevcut eşitsizlikleri derinleştirirken kadın ve kız çocuklarına şiber şiddet vakalarını da artırdı. Siber şiddete dair farkındalık artırmayı hedefleyen kampanya 25 Kasım’da 16 Günlük Aktivizm ile birlikte başlayacak.