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30.09.2020 - 07:00 | | MELTEM GÜNAY İstanbul

‘Karanlığı Aydınlat’ kampanyasına Effie Ödülü

Birleşmiş Milletler Kadın Birimi’nin geçen yıl Kadına Yönelik Şiddete Karşı 16 Günlük Aktivizm kapsamında gerçekleştirdiği “Karanlığı Aydınlat” kampanyası, reklam sektörünün Oscar’ı olarak bilinen Effie Ödüllerine layık görüldü.

‘Karanlığı Aydınlat’ kampanyasına Effie Ödülü
MELTEM GÜNAY İstanbul

25 Kasım Kadına Yönelik Şiddete Karşı Uluslararası Mücadele Günü’nde başlayarak 10 Aralık Dünya İnsan Hakları Günü’ne kadar süren ‘16 Günlük Aktivizm’de her sene BM, sivil toplum kuruluşları, özel sektör, üniversiteler ve kamu kurumları çeşitli kampanyalara ev sahipliği yapıyor. Bu kapsamında BM Kadın Birimi Türkiye tarafından gerçekleştirilen ‘Karanlığı Aydınlat Kampanyası’ 2020 Effie Ödülleri’nde gümüş Effie ödülüne layık görüldü. Sivil toplum kuruluşları kategorisinde ödül alan kampanya geçtiğimiz sene kamusal alanda kadınlara yönelik şiddete dikkat çekmişti. Kadın ve erkekleri yaşadıkları kentlerde kendilerini güvende hissetmedikleri alanlara interaktif bir harita üzerinde birer ateş böceği koymaya, herkesi değişimin birer parçası olmaya davet etmişti. Işıklarını yanıp söndürerek birbirleriyle iletişim halinde olan ve karanlığı aydınlatan ateş böceklerinin umudun ve birliğin sembolü olarak kullanıldığı kampanya kapsamında yaklaşık 15 bin ateş böceği toplanmıştı.

‘Karanlığı Aydınlat’ kampanyasına Effie Ödülü



Hedef siber şiddet

Effie ödüllü ateş böcekleri bu sene ise siber şiddeti hedef alarak çevrimiçi alanları aydınlatacak. Herkesin evde ve çevrimiçi platformlarda daha fazla vakit geçirmesine sebep olan Kovid-19 salgını, mevcut eşitsizlikleri derinleştirirken kadın ve kız çocuklarına şiber şiddet vakalarını da artırdı. Siber şiddete dair farkındalık artırmayı hedefleyen kampanya 25 Kasım’da 16 Günlük Aktivizm ile birlikte başlayacak.

'Uçakta unutulan eşyaları ucuza satıyoruz' yalanıyla 150 kişiyi dolandırdılar!İstanbul'da yaşanan pandemi sürecini fırsata çevirerek 150 kişiyi dolandıran 30 kişilik bir dolandırıcılık şebekesi polis tarafından çökertildi. Şebekenin internet üzerinden yayınladığı "uçaklarda unutulan eşyaları ucuz fiyata satıyoruz" yalanı ve kurduğu sözde bir pazarlama şirketiyle ağına düşürdüğü insanlara kapıda ödeme oyunuyla telefon yerine bahçıvan makası, tıraş bıçağı, su ve bitki çayı gönderdiği öğrenildi.
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