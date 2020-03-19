Karantina delene jet soruşturma!

Fransa’nın başkenti Paris’ten önceki gece gelen TK1824 sayılı seferle İstanbul Havalimanı’na gelen yolcuları taşıyan otobüs polis tarafından durduruldu. Diğer yolcularla karantinaya alınan G.S., polis eşliğinde otobüsten indirilerek başka bir yere götürüldü. Otobüsteki diğer yolcular tarafından tepkiyle karşılanan olaya ilişkin görüntüler sosyal medyada paylaşılınca büyük tepki oluştu. Söz konusu kadın yolcunun KKTC Sivil Havacılık Dairesi Müdürü M.S’nin kızı G.S olduğu ortaya çıktı.



Tekrar karantina



İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı konuya ilişkin yazılı bir açıklama yaptı. Açıklamada şöyle denildi:



“17 Mart 2020 tarihinde TK 1824 sayılı Paris-İstanbul uçağı ile İstanbul Havalimanı’ndan ülkemize giriş yapmak üzere gelen G.S.’nin koronavirüs salgını tedbirleri kapsamında tedbir amaçlı karantinaya alınmak üzere ilgili kuruma sevk edildiği esnada kolluk görevlileri tarafından otobüsten indirildiğine ve karantina ihlali yapıldığına ilişkin sosyal medyada görüntülerinin bulunduğunun öğrenilmesi üzerine Gaziosmanpaşa Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından ‘Bulaşıcı hastalıklara ilişkin tedbirlere aykırı davranma’ suçundan yolcu G.S. ve diğer sorumlular hakkında derhal soruşturma başlatılmıştır. Yapılan araştırmada otobüsten indirilen yolcu G.S. kısa süre sonra İstanbul Havalimanı içerisinde kolluk görevlileri tarafından tekrar muhafaza altına alınarak karantinaya alınmak üzere ambulans vasıtasıyla ilgili kuruma sevk edilmiştir. Karantina bitiminde G.S.’nin savunması da alınacaktır.”



Baba: Mağdur biziz



G.S’nin babası M.S. Kanal D canlı yayında şu açıklamalarda bulundu:



“Çocuğum Kıbrıs’a gelmek için uçağa bindi, buraya geliyorken sosyal medyada bu olaylar paylaşıldı. Burada mağdur durumda olan biziz. Çünkü biz biletimizi aldık. Aynı şekilde buraya gelip karantinaya girecekti. Ancak sosyal medyada yayılan bu görüntülerden sonra karantinada. Kızım bu tepkilerden dolayı korktu. Kızım için bir ayrıcalık yapılması mümkün mü?”