Karantina kuralına uymayan 2 kişi yurda yerleştirildi

Bolu Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü ekipleri, il genelinde koronavirüs denetimi yaptı. Denetimlerde, kimlikleri kontrol edilen A.F.M. (30) ve U.N.C'nin (34) Covid-19 tedbirleri kapsamında 14 gün karantinada olması gerektiği tespit edildi. Karantina kuralına uymayan 2 kişi, ambulansla gözetim altına alınmak üzere Bolu Abant İzzet Baysal Üniversitesi Yerleşkesi'nde bulunan Seyyide Nefise Yurdu'na götürüldü. 2 kişi hakkında karantina kurallarını ihlal ettikleri gerekçesiyle 3'er bin lira para cezası uygulanırken, haklarında adli işlem de başlatıldı.