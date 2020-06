Karantina süreleri dolan 50 berber işbaşı yaptı!

Tavşanlı ilçesindeki berber ve kuaförler, coronavirüs salgını nedeniyle geçici olarak kapattıkları iş yerlerini, mayıs ayında yeniden açtı. Alınması istenilen tedbirler ile müşterilerini kabul etmeye başlayan berber ve kuaförleri denetleyen ekipte yer alan doktora kısa süre sonra corona virüs teşhisi konuldu. Doktorun denetime gittiği 50 berber, İlçe Hıfzıssıhha Kurulu kararı ile 14 gün süreyle evlerinde karantinaya alındı. İki kez yapılan Covid-19 testleri negatif çıkan ve karantina süreleri dolan berberler, iş yerlerini yeniden açarak, yeniden hizmet vermeye başladı.

Tavşanlı Berberler ve Kuaförler Odası Başkanı Onur Düvenli yayınlanan genelgeler doğrultusunda tedbirlerin alındığını belirterek, “Şimdi tekrar sağlıklı bir şekilde gereken tedbirleri de alarak çalışmaya başladık. Üzerine basarak söylemek istiyorum, berberler ile kuaförlerimizde virüs söz konusu değildir. Şu an, hijyenin en fazla olduğu yerlerin arasında salonlarımız gelmektedir. Belediyemiz ve kaymakamlığımız tarafından bizlere sağlanan dezenfektanlar ile her müşteriden sonra koltuklarımız, tezgahlarımız, kullanmış olduğumuz araç ve gereçlerimiz itina ile temizlenmektedir. Her müşterimiz için tek kullanımlık havlu ve önlükler kullanmaktayız. Hiçbir şekilde salonlarımızda sıkıntı yoktur. Bugünlerde gidilebilecek ortamlar berberler ve kuaförlerdir” dedi.

Berber Ercan Öz de “Tedbir amaçlı 14 gün karantinaya alındık. Karantinaya alınan tüm meslektaşlarımız da negatif sonuç aldı. İş yerlerimizi açtık, en iyi şekilde çalışmaya devam ediyoruz. Halkımız gönül rahatlığı ile traş olabilir”

Mustafa Nuri Özer ise endişe taşımadan berbere geldiğini anlatarak, “Berberlerimiz karantina sürecinden çıktı. Uzun zamandan bu yana traş olamıyordum. Şimdi çok mutluyum. Gelirken de herhangi bir endişe taşımadım” diye konuştu.