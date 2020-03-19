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19.03.2020 - 10:50 | | DHA

Karantina yurdunda bu sabah! Gönüllüler içeriye girdi...

İstanbul Güngören'deki Fatih Sultan Mehmet yurduna gelen yaklaşık 20 kişilik AFAD gönüllüsü sivil kıyafetleriyle yurda gelerek temizlik yapmaları için içeriye alındı.

Karantina yurdunda bu sabah! Gönüllüler içeriye girdi...

Avrupa'dan getirilenlerin karantinaya alındığı noktalardan Güngören'deki Fatih Sultan Mehmet yurdundakiler ikinci geceyi geçirdi. Sabah saatlerinde karantina altındaki bazı kişiler hava almak için camlara çıkarken, dışarıda bekleyen yakınlarının ise marketlerden aldığı yiyecek ve içecekleri yurt görevlilerine teslim etti.

Yaklaşık 20 kişilik AFAD gönüllüsü ise sivil kıyafetleriyle yurda gelerek temizlik yapmaları için içeriye alındı.

Karantina altındakilerin kontrolleri için sağlık görevlilerinin de yurda ambulansla yurda giriş yaptığı görüldü.

Karantina yurdunda bu sabah Gönüllüler içeriye girdi...

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